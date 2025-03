Meta AI startet nach langer Wartezeit endlich auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die KI soll euch dabei in Apps wie Whatsapp, Instagram und dem Facebook Messenger unter die Arme greifen. Was schon jetzt möglich ist. Vor einigen Tagen hatte es sich schon abgezeichnet, da erste Meta-AI-Funktionen auch hierzulande in Instagram entdeckt wurden. Jetzt haben wir Gewissheit: Meta AI startet offiziell in Deutschland und in über 60 weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...