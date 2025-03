Strategische Partnerschaft zur Unterstützung der Expansion auf dem italienischen Markt

ROM, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DallBogg, das führende bulgarische Unternehmen im Bereich der Kfz-Versicherungen, freut sich, eine neue Zusammenarbeit mit OCTO, einem weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen Telematiklösungen und Datenanalysediensten für die Versicherungs- und Automobilbranche, bekanntzugeben.

Diese Partnerschaft stellt einen strategischen Schritt für DallBogg, das europaweit tätig ist und in Italien durch IPA (Insurance Placement Agency) vertreten wird, bei der Digitalisierung seiner Versicherungsangebote und Dienstleistungen für Versicherungsnehmer dar.

Dank der in über 20 Jahren gesammelten Erfahrung von OCTO und des innovativen Ansatzes des Unternehmens auf der Grundlage künstlicher Intelligenz - durch den fortschrittliche Algorithmen für die Unfallerkennung und das Schadenmanagement entwickelt wurden - wird die Zusammenarbeit DallBogg in die Lage versetzen, die Schadenbearbeitung zu optimieren und dabei sowohl die Effizienz als auch die Genauigkeit des Prozesses zu verbessern.

Konkret heißt das:

Schnellerer und effizienterer Service für Endkunden: mit Echtzeit-Benachrichtigungen und einem optimierten Antragsverfahren.

mit Echtzeit-Benachrichtigungen und einem optimierten Antragsverfahren. Verbesserung der Genauigkeit bei der Unfallbewertung: durch Analyse objektiver Daten zur Aufpralldynamik, wie z. B. Geschwindigkeit, Aufprall und Ort.

durch Analyse objektiver Daten zur Aufpralldynamik, wie z. B. Geschwindigkeit, Aufprall und Ort. Optimierung der Prozesse im Forderungsmanagement: durch Automatisierung von Überprüfungen und Verkürzung von Bearbeitungszeiten.



"Diese Partnerschaft stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, unseren Kunden innovative Versicherungslösungen auf der Grundlage konkreter Daten anzubieten. Die Integration von Telematics in unser Geschäftsmodell ermöglicht es uns, die Sicherheit, Effizienz und Transparenz im Versicherungssektor zu verbessern", so Todor Todorinski, Executive Director von DallBogg.

"Wir freuen uns sehr, DallBogg bei seiner Expansion und Digitalisierung zu unterstützen. Wir setzen unsere Fähigkeiten ein, um unseren Versicherungskunden zu ermöglichen, effizienter zu arbeiten und bessere finanzielle Ergebnisse zu erzielen. Wir werden weiterhin Innovationen vorantreiben, indem wir künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, und so unsere Fähigkeit stärken, unseren Partnern effektive und wertvolle Lösungen zu bieten", so Corrado Sciolla, CEO der OCTO Group.

ÜBER DALLBOGG

Der unbestrittene zukünftige Marktführer im Bereich der allgemeinen Versicherungen auf dem Balkan, der in 6 EU-Märkten (Bulgarien, Italien, Griechenland, Rumänien, Spanien, Polen) tätig ist und bis Mitte 2025 in 17 neuen EU-Märkten lizenziert sein wird.

DallBogg: Life & Health Inc. wurde 2008 als Versicherungsunternehmen gegründet und bot zunächst nur freiwillige Krankenversicherungen an. Innerhalb von fünf Jahren erreichte das Unternehmen die Führungsposition in diesem eher kleinen Geschäftszweig mit einem nationalen Gesamtpool von 20 bis 25 Millionen Euro. Im Jahr 2013 erweiterte DallBogg seine Produktpalette, erhöhte das Kapital und erhielt eine erweiterte Lizenz für 10 neue Versicherungsklassen wie Kfz, Sach- und Unfallversicherung usw., die Mitte 2014 in Betrieb genommen wurden.

DallBogg ist in Italien im Rahmen der EU-Richtlinie über die Dienstleistungsfreiheit in Zusammenarbeit mit INSURANCE PLACEMENT AGENCY tätig.

Über OCTO

Seit über 20 Jahren entwickeln wir integrierte Lösungen, die es uns ermöglichen, unsere Kunden dabei zu unterstützen, Chancen zu nutzen, die sich aus intelligenter Mobilität und digitaler Transformation ergeben.

Mit einem innovativen Ansatz, der auf künstlicher Intelligenz basiert, haben wir fortschrittliche Algorithmen für die Unfallerkennung, die Analyse des Fahrverhaltens, das Schadenmanagement und die Verbrauchsoptimierung entwickelt. Diese Lösungen ermöglichen es uns, die Bedürfnisse wichtiger Märkte wie Versicherungen und Mobilität zu erfüllen, wobei der Schwerpunkt auf Modularität und Anpassung liegt.

Unsere skalierbare und modulare Datenanalyseplattform bietet Lösungen für die Märkte für Versicherungstechnologie und Mobilität und unterstützt unsere Partnerunternehmen dabei, die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft führen und ausbauen, zu verändern.

Darüber hinaus ist unsere klare ESG-Strategie richtungsweisend für unser Marktangebot und fördert die Entwicklung von Lösungen, die zunehmend auf die Energiewende und eine datengesteuerte Stadtplanung ausgerichtet sind.

OCTO bedient derzeit über 6 Millionen vernetzte Nutzer und verfügt über die weltweit größte Telematik-Datenbank mit 610 Milliarden Kilometern Fahrdaten und über 525.000 zertifizierten Schadensfällen. octotelematics.com

