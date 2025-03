Die Technologiefirma PVA Tepla steht vor herausfordernden Zeiten. Das im SDAX notierte Unternehmen prognostiziert für 2025 einen erheblichen Rückgang des operativen Gewinns aufgrund schwacher Kundennachfrage, besonders in der Halbleiterbranche. Laut jüngsten Unternehmensangaben wird ein EBITDA zwischen 34 und 39 Millionen Euro erwartet - ein deutlicher Rückgang gegenüber den knapp 48 Millionen Euro im Jahr 2024. Umsatzseitig rechnet der Vorstand mit einer Stagnation bei 260 bis 280 Millionen Euro. Diese Prognose liegt merklich unter den Markterwartungen und führte zu spürbaren Kursverlusten. Der Auftragseingang brach bereits 2024 um fast ein Drittel ein, was auf die geringe Investitionsbereitschaft der Kunden zurückzuführen ist. Die hohen Lagerbestände in der Halbleiterindustrie, einem Hauptabnehmer für die Hochvakuum-Lötöfen und Qualitätskontrollsysteme des Unternehmens, wirken sich besonders negativ aus. Dennoch bezeichnet das hessische Unternehmen 2025 als "Transformationsjahr" und stellt ab 2026 wieder stärkeres Wachstum in Aussicht. Mittelfristig plant Unternehmenschefin Jalin Ketter, die Kundenbasis zu erweitern und den Konzern unabhängiger von Großaufträgen sowie Marktzyklen zu positionieren. Für 2028 peilt PVA Tepla ambitionierte Erlöse von einer halben Milliarde Euro an.

Analysten bleiben trotz Kurszielanpassung optimistisch

Trotz der kurzfristigen Herausforderungen bleibt die Privatbank Berenberg bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie. In einer kürzlich veröffentlichten Analyse senkte Experte Gustav Froberg zwar das Kursziel leicht von 30 auf 29 Euro, behielt aber die Einstufung "Buy" bei. Die jüngsten Quartalszahlen hätten laut dem Analysten durchaus positive Aspekte offenbart. Die Kurszielsenkung begründet sich hauptsächlich durch die angekündigten erhöhten Investitionen, welche zu einer Reduzierung der Ergebnisprognosen für die kommenden Jahre führten. Die Aktie steht damit an einem Scheideweg: Einerseits drücken die schwachen Aussichten für 2025 auf den Kurs, andererseits könnte die mittelfristige Wachstumsstrategie mit der angestrebten breiteren Kundenbasis langfristig für stabilere Ergebnisse sorgen.

