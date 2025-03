Wien (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld des Zinsentscheids der US-Notenbank hielten sich die Akteure ebenfalls mit größeren Engagements zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die Entscheidung der FED, die Leitzinsen unverändert zu lassen, sei bereits im Vorfeld weitgehend Konsens. Der Fokus habe im Vorfeld auf möglichen Signalen für zukünftige Entscheidungen gelegen. Angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump seien die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in den USA allerdings gedämpft gewesen. Und so sei es dann auch gekommen: Wie gestern Abend kommuniziert, setze die FED derzeit auf Abwarten. In ihrer neuen Prognose gehe sie wie schon im Dezember von einem mittleren Leitzins von 3,9% im Jahr 2025 aus. Dies deute auf zwei kleine Zinssenkungen der Notenbank in diesem Jahr hin. Auf ihrer aktuellen Sitzung habe die FED - wie schon im Januar - beschlossen, den Leitzins stabil auf hohem Niveau in einer Spanne von 4,25% bis 4,5% zu halten. Trotz der Befürchtungen, dass das BIP in diesem Quartal schrumpfen könnte, sei in der Erklärung bekräftigt worden, dass "die Wirtschaftstätigkeit weiterhin solide wächst", während die Lage auf dem Arbeitsmarkt ebenfalls "solide bleibt" und die Inflation "leicht erhöht bleibt". Dennoch habe die FED ihre Konjunkturprognose nach unten korrigiert und erwarte für dieses Jahr ein langsameres Wachstum von 1,7%. Im Dezember sei man noch von 2,1% ausgegangen. Laut Powell sei das Risiko einer Rezession zwar gestiegen, aber nicht hoch. Die Notenbank rechne zudem mit einer Inflationsrate von durchschnittlich 2,7% in diesem Jahr - auch das sei etwas höher als bisher angenommen. Im Dezember habe die Prognose bei 2,5% gelegen. Für das kommende Jahr sagt die FED 2,2% voraus, 2027 solle die Inflationsrate dann wie vor drei Monaten prognostiziert bei 2% liegen. Die Aussagen Powells, dass es um die US-Konjunktur nicht schlechter bestellt sei als befürchtet, seien an den US-Aktienmärkten trotz der Korrekturen mit Erleichterung aufgenommen worden. (20.03.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...