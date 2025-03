Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future steht nicht mehr unter Abwärtsdruck und kann auf der Oberseite allmählich Boden gutmachen, so die Analysten der Helaba.Die Hürde bei 128,30 sei gestern überwunden worden und darüber sei bei 128,83 mit dem 38,2%-Retracement der nächste Widerstand zu finden. Jenseits davon gerate dann die 21-Tage-Linie bei 129,28 ins Visier der Marktteilnehmer. Entscheidende Unterstützungen mache man in der Zone 126,53/64 aus, in der sich das Kontrakttief befinde. (20.03.2025/alc/a/a) ...

