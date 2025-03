Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Fed hat beim gestrigen Zinsentscheid erwartungsgemäß das Leitzinsintervall in Höhe von 4,25 % bis 4,50 % nicht verändert, so die Analysten de DekaBank.Laut dem Statement hätten die Konjunkturrisiken zugenommen. In den Projektionen seien die Konjunktureinschätzungen verringert und der Inflationsausblick angehoben worden. Keine Änderungen habe es beim Leitzinsausblick gegeben. Die Fed plane, ab April das Tempo der Bilanzreduzierung zu verringern. Es handle sich hierbei eher um einen technischen Vorgang als um eine geldpolitische Entscheidung im engeren Sinne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...