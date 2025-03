Autel Europe und die Charging Interface Initiative e. V. (CharIN) veranstalten das MCS Controller Testival Europe 2025, das am 1. und 2. April 2025 in der spanischen Niederlassung von Autel in Barcelona stattfindet. Diese Veranstaltung bringt Branchenführer, Technologieanbieter und wichtige Interessengruppen zusammen, um die nächste Generation von Megawatt Charging System (MCS)-Controllern zu testen und zu validieren und so einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Hochleistungsladens für schwere Elektrofahrzeuge zu leisten.

Das erste MCS Controller Testival, das von CharIN organisiert wird, bringt die wichtigsten Akteure der Branche zusammen, darunter SECC und EVSS (Supply Equipment Communication Controller und Electric Vehicle Communication Controller), um die Interoperabilität von MCS-Controllern gründlich zu bewerten und zu verbessern. Diese Veranstaltung ist ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung von Hochleistungsladelösungen für schwere Elektrofahrzeuge, um zu gewährleisten, dass diese schneller, effizienter und hochzuverlässig werden.

Während der gesamten Veranstaltung werden Experten Interoperabilitätstests durchführen, indem sie EVCC- und SECC-MCS-Controller verschiedener Unternehmen in kontrollierten Testszenarien koppeln. Diese Tests werden die Konformität mit Industriestandards bestätigen und die nahtlose Integration in bestehende Ladeinfrastrukturen erleichtern. Die Live-Tests konzentrieren sich auf wichtige Leistungsaspekte wie elektrische Effizienz, Wärmemanagement und mechanische Kompatibilität und beschleunigen die breite Einführung der MCS-Technologie weltweit.

"Die Ausrichtung dieser Veranstaltung in unserer spanischen Autel-Niederlassung unterstreicht unser Engagement für die Weiterentwicklung von Hochleistungs-EV-Ladelösungen und die Förderung eines offenen, standardisierten Lade-Ökosystems", sagte Andreas Lastei, VP Sales Marketing bei Autel Energy Europe. "Unsere Zusammenarbeit mit CharIN ist ein wichtiger Schritt zur Gestaltung der Zukunft des Megawatt-Ladens für gewerbliche und schwere E-Fahrzeuge."

"Das MCS Controller Testival ist ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung der Megawatt-Ladetechnologie", fügte Michael Keller, Chief Technology Officer (CTO) von CharIN e. V. und CEO der CharIN Academy, hinzu. "Durch praktische Interoperabilitätstests stellen wir sicher, dass der MCS-Standard die höchsten Anforderungen der Branche in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit erfüllt. Dies wird auch zu einer breiten Anwendung in anderen Branchen wie Schifffahrt, Bergbau und Luftfahrt führen."

Zu den Testunternehmen vor Ort gehören: Advantics, Autel, Bosch, BTC Power, Chargebyte, MAN, Keysight, Ekoenergetyka, Kempower, Power Electronics, Vector Informatik, Watt Well. Die Veranstaltung wird von bp, Comemso, Milence und Phoenix Contact gesponsert.

Die Veranstaltung bietet Anbietern von Ladetechnologien, Systemintegratoren und Interessenvertretern der Branche eine einzigartige Gelegenheit, Echtzeittests durchzuführen, Erkenntnisse auszutauschen und die Entwicklung von EV-Ladelösungen der nächsten Generation voranzutreiben.

Weitere Informationen und Anmeldedetails zum CharIN MCS Controller Testival Europe 2025 finden Sie im Internet unter: https://www.charin.global/events/charin-mcs-controller-testival-europe-2025-spain/accordion-5015ce11-7047-4e12-bcc9-36141dc01ab7-3

Die Charging Interface Initiative e. V. (CharIN)

CharIN ist die weltweit größte Vereinigung, die sich auf die Elektrifizierung aller Verkehrsformen auf der Grundlage einer nahtlosen, interoperablen Ladeerfahrung konzentriert, die beispielsweise durch das Combined Charging System (CCS), das Megawatt Charging System (MCS) und das North American Charging System (NACS) ermöglicht wird. CharIN vertritt über 300 führende Akteure der Elektromobilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette des EV-Ladens. Die Organisation steht allen interessierten Parteien offen und unterhält Büros in Deutschland, Singapur, den VAE, Brasilien, Australien/Neuseeland, Hongkong, Südkorea, Indien, Japan, China und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.charin.global.

Autel Energy Europe

Autel Energy Europe ist ein führender Anbieter innovativer EV-Ladelösungen und bietet ein vollständiges Sortiment an leistungsstarken AC- und DC-Ladegeräten. Mit einer starken Präsenz in 22 europäischen Ländern setzt Autel auf modernste Technologie, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen arbeitet mit wichtigen Branchenpartnern zusammen, um die Zukunft der E-Mobilität in Europa voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter: https://autelenergy.eu/

