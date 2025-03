Metallic Minerals: Neue Pläne für 2025

Anzeige / Werbung Metallic Minerals Corp. hat in einer aktuellen Mitteilung zentrale Fortschritte und Entwicklungspläne für 2025 vorgestellt. Das Unternehmen, das auf die Exploration und Entwicklung von Silber-, Kupfer- und Goldvorkommen spezialisiert ist, berichtete über bedeutende Meilensteine des vergangenen Jahres und gab einen Ausblick auf bevorstehende Projekte. Metallic Minerals Corp. hat in einer aktuellen Mitteilung zentrale Fortschritte und Entwicklungspläne für 2025 vorgestellt. Das Unternehmen, das auf die Exploration und Entwicklung von Silber-, Kupfer- und Goldvorkommen spezialisiert ist, berichtete über bedeutende Meilensteine des vergangenen Jahres und gab einen Ausblick auf bevorstehende Projekte. Strategische Fortschritte im Jahr 2024 Metallic Minerals konnte 2024 mehrere zentrale Erfolge verzeichnen. Dazu gehört die erstmalige Veröffentlichung einer NI 43-101-konformen Ressourcenabschätzung für das Keno Silver-Projekt im Yukon, die eine Ressource von 18,2 Millionen Unzen Silberäquivalent ausweist. Die Schätzung basiert auf 2,5 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 233 Gramm Silberäquivalent pro Tonne.



Ein weiteres bedeutendes Ereignis war das 4.530 Meter umfassende Bohrprogramm am La Plata-Projekt in Colorado, das im Rahmen der strategischen 9,5-prozentigen Beteiligung der Newmont Corporation finanziert wurde. Im Zuge dieser Partnerschaft wurde zudem ein gemeinsames technisches Komitee ins Leben gerufen, um die weitere Entwicklung des Projekts zu steuern.



Zusätzlich generierte das Unternehmen in der Klondike-Region des Yukon Einnahmen aus Lizenzgebühren für die Goldförderung. Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Steigerung der Produktionskapazitäten für das kommende Jahr eingeleitet. La Plata-Projekt: Erweiterung der Kupfer- und Edelmetallressourcen Das La Plata-Projekt in Colorado bleibt ein zentraler Bestandteil der Expansionsstrategie von Metallic Minerals. Die bisherigen Bohrergebnisse deuten auf eine durchgehende porphyrische Kupfermineralisierung mit Abschnitten von bis zu 1.350 Metern Länge hin. Die aktuelle Ressourcenabschätzung umfasst 1,21 Milliarden Pfund Kupfer sowie 17,6 Millionen Unzen Silber und basiert auf einem Erzvolumen von 147,3 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,37 % Kupfer und 3,72 Gramm Silber pro Tonne.



Nach Verzögerungen bei den Laboranalysen für Platingruppenelemente (PGE) wurden inzwischen Platin, Palladium und Gold in die laufende Ressourcenbewertung einbezogen. Die aktualisierte Schätzung soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 veröffentlicht werden.



Zusätzlich zur Ressourcenerweiterung hat das Unternehmen gemeinsam mit Newmont vier neue Bohrziele identifiziert, die im Jahr 2025 untersucht werden sollen. Parallel dazu laufen geologische Analysen in Kooperation mit der Cardiff University, um die mineralogische Zusammensetzung der Lagerstätte weiter zu präzisieren. La Plata Projekt: Kupfer-, Silber-, Gold- und PGE-Ressourcen im historischen Colorado Mineral Belt Keno Silver-Projekt: Expansion und neue Explorationsziele Mit der erstmaligen Ressourcenschätzung für das Keno Silver-Projekt konnte Metallic Minerals einen bedeutenden Meilenstein setzen. Die Silbermineralisierung erstreckt sich über vier Hauptlagerstätten: Formo, Fox, Caribou und Homestake.



Das Explorationsprogramm wurde 2024 mit zusätzlichen 718 Metern Bohrungen fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Ressourcen im Formo-Gebiet sowie der Erkundung neuer Ziele wie der Rain and Shine-Zone lag. Diese befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Produktionsanlagen von Hecla Mining.

Klondike-Gold-Lizenzen: Monetarisierung durch Lizenzgebühren Neben der Edelmetall- und Kupferexploration ist Metallic Minerals einer der größten Besitzer von alluvialen Goldlizenzen im Yukon. Die Einnahmen aus Lizenzgebühren durch die Goldförderung haben sich in den vergangenen zwei Jahren kontinuierlich erhöht.



Für 2025 plant das Unternehmen, die Vergabe neuer Lizenzen auszuweiten, um zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Zudem wurden infrastrukturelle Verbesserungen eingeleitet, um die Förderkapazitäten auf bestehenden Claims zu optimieren. Little Flake Mining Royalty-Vereinbarungsgebiet Marktausblick und geplante Meilensteine für 2025 Metallic Minerals-CEO Greg Johnson erklärte, dass der Bergbau-Sektor vor einer neuen Wachstumsphase stehen könnte. Seiner Einschätzung nach hätten große und mittelständische Bergbauindizes den langfristigen Abwärtstrend seit dem Höhepunkt des Rohstoffzyklus im Jahr 2011 durchbrochen. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich der Markt für Kupfer und Edelmetalle in einer Erholungsphase befindet.



Für das zweite Quartal 2025 seien folgende Meilensteine geplant:



-Veröffentlichung der aktualisierten Ressourcenabschätzung für La Plata.



-Auswertung für weitere Explorationsziele in Colorado.



-Ergebnisse der Ressourcenerweiterungsbohrungen am Keno Silver-Projekt.



-Erweiterung der Goldförderung im Klondike-Distrikt.



Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA59126M1068

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )