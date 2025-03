Düsseldorf (ots) -Mit der DEEBOT T50 Familie präsentiert ECOVACS Robotics den flachsten Reinigungsroboter in seinem Produktsortiment. Mit einer Höhe von nur 81 mm und einer außergewöhnlich hohen Saugkraft von 15.000 Pa vereinen die Modelle der T50 OMNI und PRO OMNI modernste Reinigungstechnologie mit schlankem Design. Dank des integrierten Lasermoduls und innovativer TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning Technology sorgt der Roboter für eine gründliche und mühelose Reinigung selbst an schwer zugänglichen Stellen. Die OMNI-Station bietet erweiterte Funktionen, darunter Wischmopp-Reinigung mit 75 °C heißem Wasser, Heißlufttrocknung und vieles mehr.Ultraflaches Design für schwer zugängliche BereicheMit nur 81 mm Höhe sind die DEEBOT T50 Familie die aktuell niedrigsten Reinigungsroboter von ECOVACS. Sie erreichen mühelos die oft vernachlässigten Flächen unter Betten, Sofas und Tischen, um eine wirklich vollständige Reinigung zu gewährleisten. Möglich macht dies ein vollständig eingebettetes dToF-LiDAR-Modul, das zusammen mit strukturiertem 3D-Licht und KI-basierten RGB-Kameras auch eine umfassende Reinigung in schwach beleuchteten oder engen Räumen ermöglicht.Innovative Reinigungstechnologie für jeden HaushaltDer DEEBOT T50 OMNI (in weiß (https://www.amazon.de/dp/B0DSPVTBYH?maas=maas_adg_B83ABAB3E219BEEB6267B96C8DBA138D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und schwarz (https://www.amazon.de/dp/B0DSPVDR8Z?maas=maas_adg_DC5FC2ED923BA316A5537728C36FC720_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)) und der DEEBOT T50 PRO OMNImeistert Reinigungsherausforderungen mit hoher Saugkraft und sorgt für eine intelligente und präzise Reinigung.· Maximale Saugkraft: Mit einer Leistung von 15.000 Pa entfernt der Roboter Staub, Schmutz und Haare mühelos - selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen.· Zertifizierte Kanten- und Eckenreinigung: Die adaptive Kantenreinigungstechnologie TruEdge 2.0 wurde vom TÜV Rheinland mit dem Siegel "Effektive Reinigung von Kanten und Ecken" ausgezeichnet.· ZeroTangle 2.0-Technologie: Eine dreifache V-förmige Struktur sorgt für die effektive Vermeidung von Haarverwicklungen.All-in-One-OMNI-Station: automatische Selbstreinigung für mühelose WartungDie OMNI-Station sorgt für eine mühelose Wartung des DEEBOTs - ohne manuellen Aufwand. Neben der automatischen Absaugung bietet sie Heißluftreinigung bei 45 °C sowie Wischmopp-Reinigung mit 75 °C heißem Wasser.Beim T50 PRO OMNI wird zudem die Reinigungslösung automatisch hinzugefügt.Darüber hinaus unterstützt der YIKO-Sprachassistent bei allen Modellen den Nutzer mit zahlreichen Szenarien zur Sprachsteuerung.DEEBOT T50 MAX PRO OMNI: Maximale Saugkraft und smarte NavigationECOVACS erweitert das Portfolio weiterhin mit dem DEEBOT T50 MAX PRO OMNI. Dieses Modell setzt mit der leistungsstarken BLAST-Technologie neue Maßstäbe: Mit einem 100W-Motor für maximalen Luftstrom wird eine sehr hohe Saugleistung von 18.500 Pa erreicht. Die Feinstaubaufnahme wird um 80 % erhöht und schwere Schmutzpartikel werden zu 100 % aufgenommen.Dank AIVI 3D 3.0 OMNI Approach Technologie navigiert der Roboter kollisionsfrei entlang komplexer Kanten und bietet eine hochpräzise Objekterkennung. Zudem optimiert er die Reinigung KI-basiert automatisch.Die verbesserte OMNI-Station bietet eine intelligente Dosierung des Reinigungsmittels sowie eine noch effizientere Moppreinigung mit präziser temperaturgesteuerter Wischmoppreinigung mit 75 °C heißem Wasser, Heißlufttrocknung bei 65 °C und fortschrittlicher Reinigungswanne für eine wartungsfreie Zeit von 150 Tagen.DEEBOT X5 HYBRID: 2-in-1 Saug- und Handstaubsauger für maximale FlexibilitätEbenfalls ab dem 20. März 2025 ist der DEEBOT X5 HYBRID im Handel verfügbar. Dieses Modell vereint die Funktionen eines autonomen Saugroboters mit einem Handstaubsauger und bietet eine starke Saugkraft von 15.800 Pa. Mit seinem D-förmigen Design erreicht er mühelos Ecken und Kanten, während die ZeroTangle 2.0-Technologie Haarverwicklungen verhindert. Dank der 3,2-Liter-Multizyklon-Absaugstation bleibt die Wartung auf ein Minimum reduziert.Die Modelle der DEEBOT T50 Familie sowie die Modelle DEEBOT T50 PRO MAX OMNI und DEEBOT X5 HYBRID sind ab dem 20. März 2025 im Handel verfügbar.Preisübersicht (UVP)DEEBOT T50 OMNI (in weiß (https://www.amazon.de/dp/B0DSPVTBYH?maas=maas_adg_B83ABAB3E219BEEB6267B96C8DBA138D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und schwarz (https://www.amazon.de/dp/B0DSPVDR8Z?maas=maas_adg_DC5FC2ED923BA316A5537728C36FC720_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)): 799 EURDEEBOT T50 PRO OMNI: 899 EURDEEBOT T50 MAX PRO OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0DSJ45YCC?maas=maas_adg_86338939D73FB15F1EA67BF467D3B025_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas): 999 EURDEEBOT X5 HYBRID (https://www.amazon.de/dp/B0DQKSPMVR?maas=maas_adg_1CD5B814D0C1216D765E2687552BEB87_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas): 599 EURÜber ECOVACS RoboticsLange bevor "Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den mehr als 25 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, ist das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 145 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.