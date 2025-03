© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Wire

SoftBank übernimmt den Arm-Chip-Designer Ampere und stellt sich gegen Intel und AMD im Wettlauf um die KI-Zukunft.Der japanische Investmentriese SoftBank setzt erneut ein starkes Zeichen im Halbleiter- und KI-Markt. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, wird es das US-Startup Ampere Computing für 6,5 Milliarden US-Dollar übernehmen. Ampere, das für seine leistungsstarken Arm-basierten Server-Chips bekannt ist, soll als unabhängige Tochtergesellschaft mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, weitergeführt werden. Der Deal soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden. Strategische Expansion in den KI-Chipmarkt Mit der Akquisition von Ampere erweitert SoftBank sein …