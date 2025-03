Nach langem Ausharren geht die FiDA-Verordnung in eine entscheidende Phase. Am 01.04.2025 sollen die Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Parlament, Europäischer Rat und EU-Kommission starten Das Ziel? Ein einheitlicher Rechtsrahmen für den Finanzdatenzugang. Die Trilog-Verhandlungen zur Financial Data Access (FiDA)-Verordnung der EU beginnen voraussichtlich am 01.04.2025. Die Verordnung soll Banken, Versicherungen und Wertpapierfirmen zur kontinuierlichen Bereitstellung von Kundendaten verpflichten.

