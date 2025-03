Der Energieriese Eni optimiert weiter sein Explorations- und Fördergeschäft. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen nun Beteiligungen an Vermögenswerten in der Elfenbeinküste und der Republik Kongo verkauft. Dafür erhalten die Italiener eigenen Angaben zufolge 1,65 Milliarden US-Dollar vom niederländischen Energie- und Rohstoffkonzern Vitol.Indes lief heute eine Meldung über die Nachrichtenticker, welche den Anteilseignern von Eni gefallen dürfte. So hat die kanadische Bank RBC ihr Anlagevotum für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...