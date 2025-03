EQS-News: Krones AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Krones erhöht die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 um 18 % auf 2,60 Euro je Aktie

Krones hat heute den Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht und bestätigt die Vorabzahlen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung für das Jahr 2024 eine im Vergleich zum Vorjahr um 18,2 % höhere Dividende von 2,60 Euro je Aktie vor (Vorjahr: 2,20 Euro je Aktie).

Das Unternehmen bleibt auf profitablem Wachstumskurs. Der Vorstand prognostiziert für 2025 ein Umsatzwachstum von 7 % bis 9 % bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 10,2 % bis 10,8 % und einem ROCE von 18 % bis 20 %.

Krones bekennt sich zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung und ist im Plan, die nichtfinanziellen Ziele für 2030 zu erreichen. Krones hat heute den Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht. Trotz kritischer gesamtwirtschaftlicher Bedingungen konnte das Unternehmen den Umsatz und die Ertragskraft erneut steigern. Auch künftig will Krones auf profitablem Wachstumskurs bleiben. Das spiegelt sich auch im Titel des Geschäftsberichts "Profitabel wachsen" wider. Dieser enthält in einem gesonderten Teil des Konzernlageberichts auch die Nichtfinanzielle Erklärung des Unternehmens. Umsatz wächst 2024 um 12,1 % auf 5.293,6 Mio. Euro - Auftragseingang übertrifft den hohen Vorjahreswert um 1,6 % Im Geschäftsjahr 2024 überschritt der Umsatz von Krones erstmals die Marke von Fünf-Milliarden-Euro und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12,1 % von 4.720,7 Mio. Euro auf 5.293,6 Mio. Euro. Damit wurde die Wachstumsprognose von 9 % bis 13 % erreicht. Die Investitionsbereitschaft der Kunden aus der internationalen Getränkeindustrie, die weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen ist, ist weiterhin robust. 2024 legte der Auftragseingang im Vergleich zum hohen Vorjahresniveau von 5.376,6 Mio. Euro um 1,6 % auf 5.460,7 Mio. Euro zu. Ende 2024 hatte Krones Aufträge im Wert von 4.289,5 Mio. Euro in den Büchern. Damit ist der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahr (4.122,3 Mio. Euro) um 4,1 % gewachsen. EBITDA-Marge steigt auf 10,1 % (Vorjahr: 9,7 %) Alle wesentlichen Ergebniskennzahlen von Krones haben sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Hierzu trugen die gute Kapazitätsauslastung, das intelligente Produktions- und Beschaffungsmanagement, die laufenden Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung sowie das stabile Preisniveau bei. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 17,5 % von 457,3 Mio. Euro auf 537,1 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 9,7 % auf 10,1 %. Damit lag sie innerhalb der für das Gesamtjahr 2024 prognostizierten Spanne von 9,8 % bis 10,3 %. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 22,9 % von 310,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 381,6 Mio. Euro. Somit verbesserte sich die EBT-Marge auf 7,2 % (Vorjahr: 6,6 %). Krones erzielte 2024 ein um 23,4 % höheres Konzernergebnis von 277,2 Mio. Euro (Vorjahr: 224,6 Mio. Euro). Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 8,77 Euro (Vorjahr: 7,11 Euro). Krones erwirtschaftet hohe Mittelzuflüsse - Finanz- und Kapitalstruktur des Unternehmens ist weiterhin sehr solide Trotz der Kaufpreiszahlungen für M&A-Aktivitäten von 179,4 Mio. Euro (Vorjahr: 114,5 Mio. Euro), überwiegend für den Erwerb der Netstal Maschinen AG, verbesserte Krones 2024 den Free Cashflow um 214,5 Mio. Euro auf 113,2 Mio. Euro (Vorjahr: minus 101,3 Mio. Euro). Der Free Cashflow vor Akquisitionen stieg noch deutlicher um 279,3 Mio. Euro auf 292,5 Mio. Euro (Vorjahr: 13,2 Mio. Euro). Auch der Return on Capital Employed (ROCE) legte 2024 kräftig von 16,3 % auf 18,2 % zu. Das ROCE-Ziel für 2024 lag bei 17 % bis 19 %. Krones verfügte Ende 2024 über eine komfortable Nettoliquidität (flüssige Mittel abzüglich Bankschulden) von 439,9 Mio. Euro (Vorjahr: 444,7 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag bei 40,5 % (Vorjahr: 38,3 %). Insgesamt weist Krones weiterhin eine sehr solide und stabile Finanz- und Kapitalstruktur aus. Mit den genannten Zahlen bestätigt Krones die am 20. Februar 2025 gemeldeten Vorabzahlen. Krones setzt sich Netto-Null-Emissionsziel bis 2040 In der Nichtfinanziellen Erklärung (NFE), die Teil des Konzernlageberichts ist, werden alle wichtigen qualitativen und quantitativen nichtfinanziellen Informationen zu den wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen ausführlich dargestellt. Die NFE wurde 2024 erstmalig in Anlehnung an die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstellt. Das Unternehmen hat sich 2024 das Ziel gesetzt, seine Treibhausgas-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf Netto-Null (Net-Zero) abzusenken. Für die Umsetzung der Net-Zero-Strategie hat Krones Zwischenziele bis 2030 benannt. Die betriebsbezogenen Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2) will das Unternehmen bis 2030 gegenüber 2019 um 80 % senken, die Emissionen aus der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette von Krones (Scope 3) um 30 %. Im Geschäftsjahr 2024 steht das Unternehmen für Scope 1 und Scope 2 bei 52 % Reduktion und für Scope 3 der verkauften Produkte bei 18 %. Auch bei weiteren bedeutsamen Nachhaltigkeitsindikatoren ist Krones im Plan, die Zwischenziele bis 2030 zu erreichen. Die Anteilseigner sollen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,60 Euro je Aktie erhalten (Vorjahr: 2,20 Euro/Aktie) Die langfristige Dividendenpolitik von Krones sieht vor, 25 % bis 30 % des Konzernergebnisses an die Aktionäre auszuschütten, wobei sich das Unternehmen seit mehreren Jahren am oberen Ende der Spanne orientiert. Für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2024 werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 27. Mai 2025 eine Dividende von 2,60 Euro je Aktie vorschlagen. Damit steigt die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (2,20 Euro je Aktie) um 0,40 Euro je Aktie oder 18,2 % und entspricht 29,6 % des Konzernergebnisses. Vorstand prognostiziert auch für 2025 profitables Wachstum Krones ist mit Blick auf die schwierige weltwirtschaftliche Lage insgesamt mit einem realistischen Optimismus in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Der hohe Auftragsbestand gewährleistet eine Auslastung der Produktionskapazitäten bis Anfang 2026. Zudem stützt eine robuste Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Krones diese Einschätzung. Auf Grundlage der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Aussichten und der aktuell erwarteten Entwicklung der für Krones relevanten Märkte prognostiziert das Unternehmen für 2025 im Konzern ein Umsatzwachstum von 7 % bis 9 %. Auf Basis steigender Umsätze, einer weiterhin disziplinierten Preisstrategie sowie der kontinuierlichen Umsetzung der Effizienz- und Kostenoptimierungsmaßnahmen plant Krones die Ertragskraft im laufenden Jahr gegenüber 2024 erneut zu verbessern. Für 2025 prognostiziert das Unternehmen für den Konzern eine EBITDA-Marge von 10,2 % bis 10,8%. Für die dritte Zielgröße, den ROCE (Return on Capital Employed), rechnet Krones im laufenden Geschäftsjahr mit 18 % bis20%. Den Geschäftsbericht 2024 hat Krones im Internet veröffentlicht unter:

