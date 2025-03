EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Semperit mit deutlichem Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2024



20.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Semperit mit deutlichem Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2024 Alle strategischen Meilensteine trotz konjunkturellem Gegenwind erreicht

Stabile Umsatzentwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld

EBITDA-Plus von 21% auf 84,9 Mio. EUR, Marge auf 12,5% verbessert

Ergebnis nach Steuern bei 11,5 Mio. EUR (Vorjahr: - 17,1 Mio. EUR)

- Free Cashflow um 74% auf 45,8 Mio. EUR erhöht

Hauptversammlung wird stabile Dividende von 0,5 EUR je Aktie vorgeschlagen

Wien, 20. März 2025 - Die Semperit-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024 das EBITDA um 21,1% auf 84,9 Mio. EUR gesteigert und das Ergebnis nach Steuern auf 11,5 Mio. EUR ins Plus gedreht, nach -17,1 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei einem stabilen Umsatz von 676,6 Mio. EUR (-0,8%) konnte die EBITDA-Marge vor allem aufgrund des bereits 2023 eingeleiteten Sparprogramms um 2,3 Prozentpunkte auf 12,5% gesteigert werden. "Es war wie erwartet ein durchaus herausforderndes Jahr, in dem wir aber ein sehr ordentliches Ergebnis erzielt haben. Wir haben uns 2024 vollständig aus dem Handschuhgeschäft zurückgezogen und konzentrieren uns nun zu 100% auf die Umsetzung unserer Strategie als Spezialist für Elastomer-Produkte für Industriekunden. Die Integration von Rico ging gut voran, unsere 2023 eingeführte Aufstellung mit zwei starken Divisionen hat sich bewährt, und wir konnten unsere Profitabilität steigern. Wir haben somit trotz Gegenwind vom Markt alle Meilensteine erreicht und gehalten, was wir versprochen haben", sagt Semperit-CEO Karl Haider. "Das Marktumfeld wird im ersten Halbjahr unverändert schwierig bleiben. Dank unserer frühzeitigen Einsparungen, die sich seit 2023 auf mehr als 18 Mio. Euro summieren, sind wir dafür aber sehr gut aufgestellt und aufgrund unserer Investitionen in Produktionserweiterungen für den nächsten Aufschwung bestens gerüstet," so Haider weiter. Robuster Free Cashflow und Finanzbasis Der Free Cashflow - der um Zinszahlungen bereinigte Netto-Geldfluss, der für strategische Investitionen, Ausschüttungen und Schuldentilgung verfügbar ist - verbesserte sich um 74,4% auf 45,8 Mio. EUR, verglichen mit 26,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Inklusive der Nettoeinzahlung aus dem zweiten und finalen Closing für den Verkauf des Medizingeschäfts in Höhe von 6,6 Mio. EUR belief sich der Free Cashflow nach Unternehmensverkäufen auf 52,4 Mio. EUR (Vorjahr: 111,5 Mio. EUR nach dem ersten Closing für den Verkauf des Medizingeschäfts). Die Semperit-Gruppe verfügt über eine robuste Bilanz und Finanzierungbasis mit einer auf 47,2% gestiegenen Eigenkapitalquote (Vorjahr: 45,3%) und einem Verschuldungsgrad gemessen an der Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum EBITDA von konservativen 1,2x (Vorjahr: 1,6x). Die Liquiditätsreserven beliefen sich auf 126,0 Mio. EUR, darüber hinaus sind nicht gezogene Kreditlinien über 100,0 Mio. EUR verfügbar. Das operative EBITDA betrug 86,3 Mio. EUR. Dabei wurde das EBITDA 2024 um ergebniswirksame Effekte des Leitprojekts für die digitale Transformation der Gruppe ("oneERP") in Höhe von 1,5 Mio. EUR bereinigt. Das Projekt soll aus heutiger Sicht bis zum Jahr 2028 abgeschlossen werden. Die operative EBITDA-Marge 2024 betrug 12,8%. Das bereinigte EBITDA im Vorjahr lag bei 80,0 Mio. EUR, die entsprechende Marge bei 11,7%. Ausblick Für die nächsten Monate wird ein unverändert herausforderndes Marktumfeld erwartet. Frühzeitig eingeleitete Gegenmaßnahmen greifen und werden weiterhin umgesetzt. Dazu gehören Verbesserungen des Produktmix in Richtung margenstärkere Produkte, Kostensenkungen sowie Verschlankungen von Prozessen zur Erhöhung der operativen Effizienz, um flexibel auf weitere Marktschwankungen reagieren zu können. Bei einer Verbesserung der Marktlage und einem damit verbundenen Anstieg der Auslastung wird dies die operative Effizienz weiter deutlich verbessern. Unter Berücksichtigung weiterer Kosteneinsparungsmaßnahmen und abhängig von Zeitpunkt und Intensität der Markterholung erwartet der Vorstand ein operatives EBITDA für das Gesamtjahr 2025 in einer Bandbreite von 70 Mio. EUR bis 90 Mio. EUR. Die ergebniswirksamen Effekte des OneERP-Projekts werden 2025 rund 5 Mio. EUR betragen. Das Mittelfristziel, wonach das operative EBITDA im Geschäftsjahr 2026 auf rund 120 Mio. EUR steigen soll, wird bestätigt. Voraussetzung dafür ist ein Einsetzen der wirtschaftlichen Erholung im Geschäftsjahr 2025. Ergebnisentwicklung 2024 im Detail: Die Semperit-Gruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications (SIA) und Semperit Engineered Applications (SEA) ausschließlich auf Industriekunden fokussiert, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 676,6 Mio. EUR (-0,8%). Die beiden Divisionen entwickelten sich dabei abhängig vom Marktumfeld und den Kundenbranchen unterschiedlich. Während die unverändert herausfordernde Konjunkturlage bei SIA (Hoses und Profiles) zum Rückgang des Umsatzes um 11,3% auf 293,5 Mio. EUR führte, verbesserte sich das Divisions-EBITDA vor allem dank Kostenmaßnahmen und Effizienzsteigerungen um 11,4% auf 52,2 Mio. EUR. Die Division SEA (Form, Belting und Rico bzw. Flüssigsilikon) steigerte den Umsatz um 9,1% auf 383,0 Mio. EUR, davon entfielen 94,6 Mio. EUR auf Rico, die im Vorjahreszeitraum nur für fünf Monate inkludiert war (August-Dezember 2023: 37,2 Mio. EUR). Das EBITDA der Division SEA lag bei 48,1 Mio. EUR (-4,8%), wobei auf Rico ein operativer EBITDA-Beitrag von 16,0 Mio. EUR entfiel. Somit erreichte die EBITDA-Marge bei SEA 12,6% (nach 14,4%), während sie sich bei SIA auf 17,8% (nach 14,2%) verbesserte. Die gesamten Aufwendungen sanken um 3,6% auf 587,9 Mio. EUR. Der Materialaufwand reduzierte sich um 28,1 Mio. EUR oder 9,1% auf 279,7 Mio. EUR (Vorjahr: 307,8 Mio. EUR). Dies ist vor allem auf eine Entspannung bei den Einkaufspreisen für Rohstoffe sowie auf geringere Absatz- bzw. Produktionsmengen in einzelnen Geschäftsbereichen zurückzuführen. Der Personalaufwand erhöhte sich um 6,0% auf 218,8 Mio. EUR (Vorjahr: 206,5 Mio. EUR), bereinigt um Rico lag er allerdings um 6,0% unter dem Vorjahreswert. Inflationsbedingten Lohn- und Gehaltserhöhungen standen kapazitätsbedingte Anpassungen des Personalstands und Kostensenkungen gegenüber. Auch war der Personalaufwand im Vergleichsjahr durch Veränderungen im Vorstand belastet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 89,3 Mio. EUR um 6,7% unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 95,8 Mio. EUR), was vor allem auf deutliche Einsparungen beim Beratungsaufwand und die Auflösung von Reklamationsrückstellungen zurückzuführen war. Das EBITDA verbesserte sich deutlich und hat mit 84,9 Mio. EUR (Vorjahr: 70,1 Mio. EUR) die Guidance von rund 80,0 Mio. EUR übertroffen. Die EBITDA-Marge kletterte auf 12,5% (Vorjahr: 10,3%). Die regulären Abschreibungen erhöhten sich im Geschäftsjahr 2024 vor allem infolge der erweiterten Konsolidierungsbasis durch Rico (15,8 Mio. EUR) auf 47,5 Mio. EUR (Vorjahr: 36,5 Mio. EUR). Somit lag das EBIT mit 35,0 Mio. EUR um 3,0% über dem Vorjahreswert von 34,0 Mio. EUR. Das Finanzergebnis belief sich auf -13,4 Mio. EUR (Vorjahr: -8,7 Mio. EUR), was vor allem auf höhere Finanzierungsaufwendungen infolge neuer Bankenfinanzierungen für strategische Wachstumsprojekte zurückzuführen war. Damit lag das Ergebnis vor Steuern bei 21,5 Mio. EUR (Vorjahr: 25,3 Mio. EUR). Der Steueraufwand stieg auf 10,1 Mio. EUR (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR), wovon 8,3 Mio. EUR auf den laufenden Steueraufwand (Vorjahr: 11,0 Mio. EUR) und 1,9 Mio. EUR auf den latenten Steueraufwand (Vorjahr: -10,1 Mio. EUR Steuerertrag) entfielen. Das Ergebnis nach Steuern der fortgeführten Geschäftsbereiche lag bei 11,4 Mio. EUR (Vorjahr: 24,4 Mio. EUR) und das Ergebnis nach Steuern aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich bei 0,1 Mio. EUR (Vorjahr: -41,4 Mio. EUR). Insgesamt hat sich das Ergebnis nach Steuern somit auf 11,5 Mio. EUR deutlich verbessert (Vorjahr -17,1 Mio. EUR). Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,56 EUR (Vorjahr:-0,82 EUR). Übersicht über die wichtigsten Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2024: Kennzahlen Semperit-Gruppe, in Mio. EUR 2024 Veränderung 2023¹ Umsatzerlöse 676,6 -0,8 % 681,8 EBITDA 84,9 +21,1 % 70,1 EBITDA-Marge 12,5 % +2,3 PP 10,3 % Operatives EBITDA² 86,3 +8,0% 80,0 Operative EBITDA²-Marge 12,8% +1,0PP 11,7% EBIT 35,0 +3,0 % 34,0 EBIT-Marge 5,2 % +0,2 PP 5,0 % Ergebnis nach Steuern 11,5 n/a -17,1 Ergebnis je Aktie, in EUR 0,56 n/a -0,82 Free Cashflow vor Unternehmensverkäufen 45,8 +74,4 % 26,3

¹Die Vergleichszahlen wurden angepasst; ²Operatives EBITDA: Exklusive Positionen, die die Vergleichbarkeit beeinflussen Bilanzkennzahlen, in Mio. EUR (Stichtag) 31.12.2024 Veränderung 31.12.2023 Bilanzsumme 912,9 -2,7 % 937,9 Eigenkapital 430,9 +1,3 % 425,3 Eigenkapitalquote 47,2 % +1,9 PP 45,3 % Netto-Finanzverschuldung (+) / Netto-Finanzmittelüberschuss (-) 103,3 -10,3 % 115,2

Segmentkennzahlen, in Mio. EUR 2024 Veränderung 2023 Division Semperit Industrial Applications Umsatzerlöse 293,5 -11,3 % 330,8 EBITDA 52,2 +11,4 % 46,9 EBIT 31,3 +5,2 % 29,7 Division Semperit Engineered Applications Umsatzerlöse 383,0 +9,1 % 351,0 EBITDA 48,1 -4,8 % 50,5 EBIT 20,8 -37,5 % 33,2

Weitere Details finden Sie im Geschäftsbericht 2024 der Semperit-Gruppe: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/ Für Rückfragen: Bettina Schragl

Director Communications and Capital Markets/ Spokeswoman

+43 676 8715 8257

bettina.schragl@semperitgroup .com Judit Helenyi

Director Investor Relations

+43 676 8715 8310

judit.helenyi@semperitgroup.com

www.semperitgroup.com www.linkedin.com/company/semperit-ag Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 676,6 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 84,9 Mio. EUR.



20.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com