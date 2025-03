Berlin (ots) -Die Zukunft der Landwirtschaft steht im Fokus der neuen Veranstaltungsreihe "Thementalk Zukunftsfelder (https://moderne-landwirtschaft.de/thementalk-zukunftsfelder/)", die vom Forum Moderne Landwirtschaft (FML) (http://www.moderne-landwirtschaft.de) ins Leben gerufen wurde. Die digitale Talkreihe bringt führende Experten aus Wissenschaft, Praxis und Wirtschaft zusammen, um aktuelle Herausforderungen und innovative Lösungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu diskutieren.Moderne Technik und künstliche Intelligenz sind der Schlüssel für mehr Klimaschutz und mehr Tierwohl - doch wie nutzt die Agrarbranche diesen Hebel? In unserer neuen Veranstaltungsreihe Thementalk Zukunftsfelder stellen wir Ihnen Landwirtinnen und Landwirte vor, die aktiv daran arbeiten, die Agrar- und Ernährungswirtschaft nachhaltiger, produktiver und wirtschaftlich erfolgreicher zu gestalten. Menschen, die innovative Lösungsansätze für die aktuellen Herausforderungen und gesellschaftlichen Erwartungen entwickelt haben und damit ihre Betriebe resilient für die Zukunft aufstellen.Wir laden Sie herzlich ein zum digitalen Thementalk Zukunftsfelder am 3. April 2025 von 8:30 - 9:30 Uhr.PROGRAMMDonnerstag, 3. April 20258:30 - 9:30 UhrDigital per Teams- 8:30 Uhr - Begrüßung & Moderation: Lea Fließ, Geschäftsführerin, Forum Moderne Landwirtschaft- 8:40 Uhr - Praxisbericht 1: Barbara Steinberger, Landwirtin & Influencerin aus Niederbayern- 8:55 Uhr - Praxisbericht 2: Jakob Tramsen, Landwirt aus Schleswig-Holstein- 9:10 Uhr - Diskussion- 9:30 Uhr - Ende der VeranstaltungMedienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und mit den Experten ins Gespräch zu kommen. Auf Anfrage stehen die Referenten für Interviews zur Verfügung.Thementalk Zukunftsfelder - Fakten auf einen Blick:- Was: Digitale Veranstaltungsreihe zu zentralen Zukunftsfragen der Landwirtschaft- Wann: 3. April 2025, 8:30 - 9:30 Uhr- Wo: Online (Zugangsdaten nach Anmeldung)- Thema: Moderne Technik und KI als Hebel für Klimaschutz und Tierwohl- Teilnahme: Kostenfrei, Anmeldung unter: https://moderne-landwirtschaft.de/thementalk-zukunftsfelder/Mit der neuen Talkreihe möchte das Forum Moderne Landwirtschaft den Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft stärken und dazu beitragen, die Transformation der Landwirtschaft aktiv mitzugestalten. Hier zur Veranstaltung anmelden: https://moderne-landwirtschaft.de/thementalk-zukunftsfelder/Über das Forum Moderne LandwirtschaftDas Forum Moderne Landwirtschaft ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle erlebbar.Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal mit einem unserer AgrarScouts gesprochen? Oder unsere Online-Kanäle rund um moderne Landwirtschaft besucht? Hinter all diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.Pressekontakt:Beatrix ReißigLeitung Kommunikation / PressesprecherinForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 70Mobil +49 (0) 1523 396 8394E-Mail b.reissig@moderne-landwirtschaft.deWeb www.moderne-landwirtschaft.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/5994774