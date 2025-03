Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 24. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Widerstandsmessgerät, eine Porzellanplakette, eine Halskette, einen Fasan von Irénée Rochard, einen Silberbecher und einen Nussknacker.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 25. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Taxameter, zwei Dekanter, einen Ring, ein Wassily Chair und ein Ölgemälde von Otto Pippel.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 26. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Obstschale, einen Spiegel, eine Deckenleuchte, einen Porzellanadler, eine Halskette, Bleistiftminen und ein Gemälde.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 27. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei Deckenleuchten, zwei Kaffeelöffel-Sets, Porzellan-Werbeaufsteller, ein Dingraph-Beschriftungsgerät, eine Bronzestatuette und ein Schmuckset.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 28. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Schmuckset, ein Karussell-Schaukasten, einen Wandspiegel, eine Universalwaage und zwei Kandelaber.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5994790