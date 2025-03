Die Mercedes-Benz-Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen weitere Verluste und setzte damit ihren Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 60,11 EUR ab und erreichte zwischenzeitlich ein Tagestief von 59,72 EUR. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR, das am 9. April 2024 markiert wurde, hat die Aktie deutlich an Wert verloren und müsste nun fast 29 Prozent zulegen, um dieses Niveau wieder zu erreichen. Dennoch liegt der aktuelle Kurs immer noch rund 15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 50,75 EUR. Die jüngsten Quartalszahlen des Stuttgarter Automobilherstellers zeigen einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 2,99 EUR darstellt. Gleichzeitig sank der Umsatz um 4,5 Prozent auf 38,45 Milliarden EUR. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 8,77 EUR je Aktie und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 EUR.

Källenius fordert Abschaffung von Autozöllen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Kursentwicklung hat sich Mercedes-Chef Ola Källenius zum andauernden Handelsstreit zwischen den USA und der EU geäußert. Er plädiert für eine beidseitige Abschaffung aller Automobilzölle, um Wachstum zu fördern. "Lasst uns diese Zölle beidseitig auf null absenken", so sein Vorschlag angesichts der aktuellen Situation, in der für jeden aus den USA importierten PKW Gebühren von zehn Prozent in Europa anfallen, während in umgekehrter Richtung 2,5 Prozent erhoben werden. Eine solche Maßnahme wäre für den Stuttgarter Konzern von erheblicher Bedeutung, da Mercedes-Benz allein im Jahr 2024 mehr als 190.000 Fahrzeuge aus Deutschland, Österreich und Ungarn nach Amerika exportiert hat. Die kommenden Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 wird Mercedes-Benz voraussichtlich am 30. April 2025 präsentieren.

