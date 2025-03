Die Schweizerische Nationalbank (SNB) setzt ihren Lockerungskurs fort und reduziert den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte auf nun 0,25 Prozent. Dies markiert bereits die fünfte Zinssenkung in Serie, nachdem die Notenbank in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres bereits jeweils viertelprozentpunktweise den Zinssatz nach unten anpasste und im Dezember des Vorjahres sogar einen größeren Schritt von 0,50 Prozentpunkten vornahm. Die gegenwärtige geldpolitische Ausrichtung reagiert auf den merklich abgeschwächten Inflationsdruck und berücksichtigt zunehmende Abwärtsrisiken für die Preisentwicklung. Der aktuelle Kurs steht in deutlichem Gegensatz zur Straffungsphase, die im Juni 2022 begann, als die SNB den Leitzins von damals -0,75 Prozent binnen nur fünf Intervallen auf 1,75 Prozent anhob - eine Reaktion auf die damals deutlich gestiegene Teuerung, die sich mittlerweile wieder beruhigt hat. Finanzexperten hatten diesen Schritt weitgehend antizipiert, was die Vorhersehbarkeit der Notenbankstrategie unterstreicht.

Wirtschaftliche Unsicherheiten im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Schweizerische Nationalbank ?

Die Währungshüter betonen in ihrer Begründung für die jüngste Zinssenkung insbesondere die wachsende Ungewissheit bezüglich der Konjunkturaussichten für die Eidgenossenschaft. Mit ihrer Entscheidung möchte die Nationalbank sicherstellen, dass die monetären Rahmenbedingungen angemessen auf den aktuellen wirtschaftlichen Kontext abgestimmt bleiben. Die Notenbanker halten an ihrem Ziel fest, die Inflation mittelfristig im Stabilitätsbereich zwischen 0 und 2 Prozent zu halten, und versichern, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen. Bei Bedarf werde man die geldpolitischen Instrumente entsprechend anpassen. Zusätzlich bekräftigt die SNB ihre Bereitschaft, bei Notwendigkeit am Devisenmarkt zu intervenieren, um unerwünschte Wechselkursbewegungen auszugleichen. Diese umfassende Strategie unterstreicht die Entschlossenheit der Zentralbank, flexibel auf wirtschaftliche Herausforderungen zu reagieren und gleichzeitig die finanzielle Stabilität zu wahren.

Anzeige

Schweizerische Nationalbank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Schweizerische Nationalbank-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Schweizerische Nationalbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Schweizerische Nationalbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Schweizerische Nationalbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...