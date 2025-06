JPMorgan bleibt bei der Deutschen Bank optimistisch und hält am Kursziel von 26,30 Euro fest. Die Analysten sehen in den geplanten Fiskalprogrammen der Bundesregierung einen bislang unterschätzten Schub für Erträge und Wettbewerbsstärke des größten deutschen Geldhauses. So sieht das INDEX RADAR-Prognosemodell die weitere Kursentwicklung. JPMorgan sieht weiterhin Aufwärtspotenzial für die Aktie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...