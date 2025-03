Linz (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß beließ die US-Notenbank FED im Rahmen ihrer gestrigen Zinssitzung das Leitzinsband unverändert bei 4,25% - 4,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aus den Äußerungen lasse sich dennoch nach wie vor schließen, dass die FED bis zum Jahresende zwei Zinsschritte um insgesamt 50 BP auf der Agenda habe. Geändert habe sich wiederum die wirtschaftliche Erwartungshaltung. Den Prognosen zufolge solle das BIP geringer und die Inflation im heurigen und nächsten Jahr höher ausfallen als zuletzt angenommen. Blicke man über den Atlantik, würden heute die Bank of England (BoE) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) über das weitere zinspolitische Vorgehen tagen. Während die BoE Umfragen zufolge den Leitzins konstant bei 4,50% belasse, werde die SNB mit hoher Wahrscheinlichkeit den Leitzins um 25 BP auf 0,25% reduzieren. (20.03.2025/alc/a/a) ...

