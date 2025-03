London (www.anleihencheck.de) - Die jüngste Mitteilung der US-Notenbank überraschte: Der Ton war etwas weniger hawkish als viele an der Wall Street erwartet hatten, so Dan Siluk, Head of Global Short Duration & Liquidity, Janus Henderson Investors.Angesichts der anhaltenden Inflation und zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten zeuge die Entscheidung, die aktuellen Zinssätze beizubehalten und gleichzeitig ihren Ansatz bei den Wertpapierbeständen leicht anzupassen, von einer vorsichtigen, jedoch flexiblen Haltung. Sie vermittle den Märkten eine klare Botschaft: Trotz der Herausforderungen verfüge die Fed derzeit nicht über die notwendigen aussagekräftigen Daten, um die Geldpolitik anzupassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...