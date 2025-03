Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat das Leitzinsniveau nicht angepasst, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die US-Handelspolitik sei offiziell in den Fokus der Notenbanker in Tokio gerückt. Grundsätzlich werde man wohl keine stärkeren Abwertungen des Japanischen Yen gegenüber der Währung der Vereinigten Staaten mehr auslösen wollen. Gleichzeitig seien die aktuellen Pläne Washingtons aber auch ein Risiko für die Ökonomie Japans. Der jüngst beobachtbare Anstieg der Kapitalmarktzinsen im Land der aufgehenden Sonne sei inzwischen zudem zu einem relevanten Belastungsfaktor für die japanische Wirtschaft geworden. ...

