Bern (ots) -Der Schweizer Filmpreis zeichnet jährlich die herausragendsten Schweizer Filme und wichtigsten Protagonist:innen des Schweizer Filmschaffens aus. Die diesjährige Preisverleihung findet am 21. März in Genf statt. Alle nominierten Spiel- und Dokumentarfilme entstanden in Koproduktion mit der SRG. Play Suisse präsentiert dazu eine umfangreiche Sonderkollektion.Die SRG unterstreicht auch 2025 ihr Engagement für das Schweizer Filmschaffen: In den beiden wichtigsten Kategorien, "Bester Spielfilm" und "Bester Dokumentarfilm", sind sämtliche nominierten Filme SRG-Koproduktionen. Auch bei den Darsteller:innen-Kategorien stammen alle Nominierten aus SRG-Koproduktionen.David Constantin für "Tschugger" nominiertEine besondere Nominierung geht an David Constantin für seine Rolle als Bax in "Tschugger - der lätscht Fall". Die letzte Staffel der Kultserie aus dem Wallis wurde als Kinofilm erstausgestrahlt und feierte dort mit rund 92'000 Eintritten beachtlichen Erfolg. Damit war Tschugger 2024 nach "Bon Schuur Ticino" der erfolgreichste Schweizer Kinofilm.Die SRG investiert jedes Jahr rund 50 Millionen Franken in die unabhängige Schweizer Filmproduktion, davon 34 Millionen Franken im Rahmen des Pacte de l'audiovisuel, und ist neben dem Bundesamt für Kultur die wichtigste Förderin des Schweizer Films.Spezial-Kollektion auf Play SuisseSRF 2, RTS 2 und RSI LA 2 zeigen im Nachgang der Veranstaltung in ihren Programmen eine gemeinsame Sondersendung "Der Schweizer Filmpreis - Highlights" mit Ausschnitten aus der Preisverleihung sowie Gesprächen mit den Gewinner:innen vor Ort. Die dreisprachige Sendung wird von Wasiliki Goutziomitros (SRF), Julie Evard (RTS) und Debora Gabaglio (RSI) moderiert.Im Anschluss an die Preisverleihung zeigt SRF 2 den Film "Le Milieu de l'Horizon", den Gewinner des besten Spielfilms 2020. RTS 2 strahlt den diesjährig nominierten Dokumentarfilm "Avant il n'y avait rien" aus, während RSI LA 2 "Blackbird Blackird Blackberry", Vorjahressieger der Kategorie bester Spielfilm, sendet.Auf der Streaming-Plattform Play Suisse ist eine Spezial-Filmpreis-Kollektion zu finden, mit insgesamt 12 preisgekrönten und nominierten Filmen der letzten Jahre, darunter "Die Nachbarn von Oben", "Die Anhörung", "Avant il n'y avait rien", "Blackbird Blackbird Blackberry", "La Chimera" und "Les Paradis de Diane".Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRJan Flückigermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100929770