FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den beiden Banken im Dax haben Investoren am Donnerstag Kursgewinne realisiert. Als Schlusslicht im deutschen Leitindex büßten Commerzbank 6,3 Prozent ein, während der Abschlag bei der Deutschen Bank mit 2,3 Prozent geringer ausfiele.

Damit reagierten Anleger auf die zuletzt beeindruckende Rally beider Titel. Für die Commerzbank war es 2025 in der Spitze um 60 Prozent nach oben gegangen und für Deutsche Bank um 38 Prozent. Beide Aktien hatten damit den europäischen Bankensektor (plus 27 Prozent) deutlich hinter sich gelassen. Bei der Commerzbank war das Übernahmeinteresse der italienischen Unicredit ein wesentlicher Kurstreiber.

Analyst Jason Napier von UBS führte die jüngste Bankenstärke auf mehrere Aspekte zurück: So sei die vergangene Saison der Quartalsbilanzen die beste seit langem gewesen. Auch hätten die Sorgen um sinkende Leitzinsen in der Eurozone nachgelassen. Die Aktienmärkte zeigten Stärke, die Konjunktur und in der Folge auch das Kreditgeschäft nähmen Fahrt auf./bek/jha/

DE0005140008, DE0008469008, EU0009658806, DE000CBK1001, IT0005239360