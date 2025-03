HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 131 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem nun alle Unternehmen aus dem Konzern ihre Zahlen vorgelegt hätten, seien diese in sein Bewertungsmodell eingeflossen, schrieb Analyst Fabio Hölscher in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ein weiteres Übergangsjahr liege vor den Wolfsburgern./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007664039