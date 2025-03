Hamburg (ots) -Der Mailänder Modeschöpfer und Unternehmer Giorgio Armani schreibt in einem Gastbeitrag für das ZEITmagazin MANN, dass der Tod der Popsängerin Tina Turner für ihn "eine nicht zu füllende Lücke hinterlassen" habe. Über Turner, mit der Armani privat befreundet war und die 2023 nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in der Schweiz starb, schreibt Armani: "Ihr ganzes Leben lang sah sie sich mit immensen Herausforderungen konfrontiert, doch sie stand immer wieder auf, stärker als zuvor, und erfand sich immer wieder neu."Giorgio Armani feiert im Juli seinen 91. Geburtstag.Die aktuelle Ausgabe vom ZEITmagazin Mann (1/25) ist ab heute, den 20. März, im Handel und hier (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshop.zeit.de%2Fsortiment%2Fzeit-kiosk%2Fweitere-magazine%2Fzeitmagazin-mann&data=05%7C02%7Cjana.kopp%40zeit.de%7C8b49c88911df446b7b8108dd67936f25%7Cf6fef55b9aba48ae9c6d7ee8872bd9ed%7C0%7C0%7C638780605136370914%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=aEIqfRTuhw%2BWEFOlHl9iBurLSd7kls1kX8gBENawKsE%3D&reserved=0) erhältlich.Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation (E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5994919