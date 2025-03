DJ Hellofresh-CFO: Personalkosten sollen ab 2026 jährlich um 100 Mio EUR sinken

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Hellofresh will im Rahmen des Effizienzprogramms CFO Christian Gärtner zufolge auch die Personalkostenbasis ab 2026 um netto mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr senken. Davon seien bereits knapp 20 Millionen Euro an Einsparungen 2024 erreicht werden, die restlichen mehr als 80 Millionen Euro will der MDAX-Konzern 2025 und 2026 erreichen, sagte Gärtner auf dem Capital Markets Day des Unternehmens. Dabei werde es beim Stellenabbau "auch zu Entlassungen in bestimmten Teilen unserer Organisation kommen", sagte Gärtner. Einem Unternehmenssprecher zufolge könnten zum Beispiel die Schließung von Produktionsstätten zu Entlassungen führen, der Konzern versuche aber, den Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten und den betroffenen Beschäftigten den Wechsel in andere Bereiche im Konzern anzubieten.

Drehen will der Kochboxen- und Fertiggerichtversender an diversen Stellschrauben, um die Kosten und die Personalkosten zu senken. Dazu gehören soll auch eine Einschränkung des aktienbasierten Vergütungsprogramms, dessen Kosten auf 70 Millionen Euro im laufenden Jahr sinken soll von 100 Millionen im vergangenen Jahr. Insgesamt soll das nun ausgeweitete Effizienzprogramm bei Hellofresh CEO Dominik Richter zufolge zu jährlichen Einsparungen von 300 Millionen Euro führen verglichen mit 2024.

Gärtner sagte, der größte Kostensenkungshebel neben den Personalkosten sei die Senkung der Produktionskosten. Diese sollen im Bereich Fertiggerichte (RTE) um 20 Prozent, im Bereich Kochboxen um 10 Prozent gesenkt werden. Daneben umfassen die Maßnahmen unter anderem eine Senkung der Beschaffungskosten, eine Verringerung der Produktionskapazitäten für Kochboxen, kundenfokussiertere Marketingaufwendungen sowie eine Senkung der Investitionen (Capex) auf knapp über 150 Millionen Euro bis 2026.

March 20, 2025 06:12 ET (10:12 GMT)

