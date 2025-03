In der kommenden Woche gibt es von TUI einen Kapitalmarkttag in Madrid (Spanien). Große Änderungen an der Prognose sind dabei nicht zu erwarten. Prognostiziert wird ein Umsatzplus von 5 Prozent bis 10 Prozent. Das EBIT soll um 7 Prozent bis 10 Prozent zulegen. Auch die mittelfristigen Ziele dürften weiter Bestand haben. Hier wird ebenfalls ein ...

