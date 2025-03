Professor Dr. Andreas Arthur Georgi, Aufsichtsratsmitglied der Rheinmetall AG, hat am 19. März 2025 Aktien des Rüstungskonzerns im Gesamtwert von mehr als 1,76 Millionen Euro verkauft. Der Verkauf erfolgte zu Kursen zwischen 1447,50 und 1478,00 Euro pro Aktie über die Handelsplattform Xetra. Diese Transaktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Rheinmetall-Aktie nach einer beeindruckenden Rally Anzeichen einer Korrektur zeigt. In den vergangenen Wochen hatte das Papier ein Rekordhoch von 1.483,00 Euro erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Analysten sehen weiteres Potenzial trotz Korrektur

Die Rheinmetall-Aktie profitiert weiterhin stark vom anhaltenden Rüstungsboom in Europa. Insbesondere die Aussicht auf umfangreiche Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit der EU und speziell Deutschlands verleiht dem Papier Auftrieb. Analysten von Morningstar sehen trotz der aktuellen Korrektur noch erhebliches Steigerungspotenzial für die Aktie. Der Konzern baut zudem seine Geschäftsbeziehungen kontinuierlich aus, wie eine kürzlich verkündete Entwicklungs- und Liefervereinbarung mit dem österreichischen Motorenhersteller Steyr Motors zeigt. Diese Partnerschaft stärkt die Position der Rheinmetall-Tochter Rheinmetall Landsysteme GmbH, einem führenden Hersteller taktischer Fahrzeuge, durch die Integration von technologischem Know-how im Bereich leistungsstarker Dieselmotoren und Stromaggregate.

