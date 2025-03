EQS-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Digitalisierungs-Spezialist init wächst in neue Größenordnung



20.03.2025 / 11:47 CET/CEST

Auftragseingang auf 433 Mio. Euro beinahe verdoppelt (2023: 225 Mio. Euro)

Nach 26 Prozent Umsatzwachstum in 2024 soll 2025 die 300-Millionen-Euro-Marke überschritten werden

EBIT auf 24,5 Mio. Euro gestiegen: Dividende soll auf 0,80 Euro angehoben werden (Vorjahr: 0,70 Euro) Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) hat das Jahr 2024 ungeachtet der allgemeinwirtschaftlichen Turbulenzen erfolgreich abgeschlossen und wird im laufenden Geschäftsjahr in eine neue Größenordnung wachsen. Wie der Vorstand heute bei der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz bekanntgab, legte der Umsatz des Digitalisierungs-Spezialisten für Busse und Bahnen 2024 um 26,0 Prozent auf 265,7 Millionen Euro (2023: 210,8 Mio. Euro) zu - stärker als erwartet. Beim operativen Ergebnis (EBIT) wurde mit 24,5 Millionen Euro (2023: 21,0 Mio. Euro) das Wachstumsziel aufgrund von Kostensteigerungen und adversen Währungseffekten nur knapp erreicht. Das «absolute Highlight» des Geschäftsjahres war jedoch der Auftragseingang: Mit 432,8 Millionen Euro (2023: 225 Mio. Euro) wuchs er um 92,3 Prozent auf eine neue Bestmarke und mehr als das Doppelte des Vorjahresumsatzes. Aufgrund des erfreulichen Geschäftsverlaufs schlägt der Vorstand daher auch der für den 22. Mai 2025 geplanten ordentlichen Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 0,80 Euro (Vorjahr: 0,70 Euro) vor. «Der Rekord im Auftragseingang ist ein Ausweis der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens und der Kompetenz unserer Mitarbeitenden. Unser Geschäftsmodell hat sich damit auch in diesem krisenbehafteten Geschäftsjahr 2024 als sehr resilient erwiesen. Durch rechtzeitige Weichenstellungen auf der Wertschöpfungsseite und dank der weiterhin festzustellenden Wachstumstrends im Markt für init Lösungen konnten wir erneut die Wachstumsziele erreichen, um nicht zu sagen: übererfüllen», bilanzierte der Vorstand. init liefert Ticketing-System zur Fußball-WM 2026 in Atlanta Besonders erfreulich seien die Auftragsgewinne bei Ausschreibungen für Großprojekte, wie etwa in Atlanta, USA, wo init zur Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ein Automated Fare Collection System (AFC 2.0) mit kontaktlosem Ticketing in allen Bussen und Bahnen installiert. Der Auftrag ist vor dem Hintergrund der Fußball-WM und der damit verbundenen weltweiten Aufmerksamkeit ein wichtiges Leuchtturmprojekt und mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro das bislang umfangreichste Ticketing-Projekt für init. Technologisch und finanziell stößt init mit dem Auftrag von Transport for London (TfL) zur Lieferung der Fahrzeugausrüstung und des Hintergrundsystems für das iBus-Projekt ebenfalls in eine neue Dimension vor. MOBILE-ITCS nextGen, das neue Hintergrundsystem von init, wird dabei den Betrieb auf rund 700 Buslinien mit über 19.000 Haltestellen steuern. Dazu werden 8.000 Busse mit neuester init Technologie ausgerüstet. Für London beläuft sich das Auftragsvolumen auf ca. 80 Millionen GBP. «Besonders bemerkenswert ist bei beiden Aufträgen, dass es sich um mehrjährige Projekte handelt, die auch Wartungs- und Serviceverträge mit einer Laufzeit von teilweise über zehn Jahren umfassen. Das sichert uns eine stabile Basis für die weitere Geschäftsentwicklung», so der Vorstand in seinem Geschäftsbericht. init sieht sich mit diesen Projekten dem Wettbewerb voraus. Dieser Vorsprung ist auf anhaltend hohe Investitionen zurückzuführen, wobei vieles in Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt wird. Dadurch können Softwareinnovationen direkt im Betrieb erprobt und schneller zur Marktreife gebracht werden. So sind die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft gestellt. Auftragsbestand mehr als verdoppelt 2025 steht für die init im Zeichen der Verbesserung der Profitabilität. «Mit der 2024er Ergebnisqualität gemessen an der EBIT-Marge von 9,2 Prozent (2023: 10,0 Prozent) sind wir nicht zufrieden. Wir wollen im laufenden Geschäftsjahr wieder die Zielmarke von 10 Prozent erreichen oder diese sogar übertreffen. Gestützt auf den Rekordauftragsbestand von über 384 Millionen Euro (Vorjahr: 175 Mio. Euro) werden wir erstmals die 300-Millionen-Marke beim Umsatz übertreffen. Das operative Ergebnis (EBIT) wird nach unserer aktuellen Planung ebenfalls erstmals 30 Millionen Euro überschreiten. Auch für die Zeit danach sind wir zuversichtlich und wollen weiter zwischen 10 und 15 Prozent zulegen», kündigte der Vorstand an. Wachstumstreiber seien weiterhin die Digitalisierung und der Einsatz Künstlicher Intelligenz in den Nahverkehrssystemen. init setzt schon seit einigen Jahren KI ein. Am sichtbarsten ist dies etwa bei unseren Prognosesystemen, wo historische und Echtzeit-Daten verarbeitet werden und so sowohl in der Fahrgastinformation wie auch in der Planung exaktere Voraussagen getroffen werden können. Verkehrsbetriebe können damit erhebliche Produktivitäts- und Einnahmenzugewinne erzielen. Gleichzeitig trägt KI dazu bei, den ÖPNV sicherer, effizienter und klimafreundlicher zu machen. Zusammen mit der Notwendigkeit, öffentliche Verkehrsangebote für alle auszubauen, resultiert dies in einer weltweit weiter hohen Zahl von Ausschreibungen für intelligente Infrastrukturprojekte, von denen init als einer der international führenden Technologieanbieter profitieren kann. Neben dem Wachstum im "klassischen" Geschäft sieht init zusätzliche Impulse durch die abgeschlossene Akquisition des Datenmanagementspezialisten DILAX Intelcom. Neben einem besseren Zugang zu neuen Märkten und Kundengruppen wurde damit die Marktposition im Bereich der Fahrgastzählung weiter ausgebaut. Es wird mit zunehmenden öffentlichen Investitionen in die Bahninfrastruktur gerechnet, die hier zusätzliche Wachstumschancen eröffnen. Der vollständige Geschäftsbericht 2024 mit dem integrierten Nachhaltigkeitsbericht sowie die Präsentation zur heutigen Bilanzpresse- und Analystenkonferenz stehen auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung.

Simone Fritz

ir@initse.com



