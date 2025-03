USA - US-Zinssatz bleibt weiterhin unverändert

Werbung







Die Federal Reserve Bank kündigte am Mittwochabend an, den US-Zins weiterhin auf dem Niveau von 4,25 bis 4,5 Prozent zu belassen.



Wie die Federal Reserve Bank am Mittwochabend mitteilte, soll der US-Zinssatz weiterhin auf dem Niveau von 4,25 bis 4,5 Prozent bleiben. Diese Entscheidung fiel den Angaben zufolge einstimmig aus. Im vergangenen September hatte die Fed angesichts der gesunken Inflation mit Zinssenkungen begonnen. Seit Ende Januar verblieb der Zinssatz jedoch im Hinblick auf die wieder gestiegene US-Inflation auf seinem derzeitigen Niveau. Grund für die aktuelle Zinsentscheidung seien vor allem eine erhöhte Inflation und konjunkturelle Unsicherheiten gewesen. Diese seien auch auf die Zollpolitik der derzeitigen US-Regierung zurückzuführen. Mit der Entscheidung stellt sich die Federal Reserve Bank gegen die Wünsche von US-Präsident Donald Trump, welcher seit einiger Zeit eine Zinssenkung anstrebt. Für Ende 2025 rechnet die Federal Reserve Bank nun mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,9 Prozent. Dies deutet auf zwei kleinere Zinsschritte im weiteren Jahresverlauf hin. Bezüglich der Inflation wird mit einem Wert von 2,7 Prozent gerechnet im Vergleich zu der Dezemberprognose von 2,5 Prozent. Die Wachstumsprognose für das BIP fällt von 2,1 auf 1,7 Prozent.















Quelle: HSBC