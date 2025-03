Frankfurt am Main (ots) -Viele Anwärter für Spezialeinheiten - ob für Militär, Polizei oder Feuerwehr - scheitern nicht an ihrem Willen, sondern an falscher Vorbereitung. Samuel Come und Denis Pfeifer von NXTGEN Athlete, selbst ehemalige spezialisierte Kräfte aus einer spezialisierten Einheit der Bundeswehr, haben ein einzigartiges Trainingskonzept entwickelt, das körperliche Fitness, mentale Resilienz und taktisches Denken vereint. Was genau sich hinter ihrem Konzept verbirgt und inwiefern sie damit gegen die Durchfallquote von 80 Prozent im Auswahlverfahren vorgehen, erfahren Sie hier.Jeder, der sich auf das Auswahlverfahren bei Spezialeinheiten für Militär, Polizei oder Feuerwehr vorbereiten muss, hat ein klares Ziel: das Auswahlverfahren bestehen und einer anspruchsvollen Position in der Spezialeinheit oder im Einsatzdienst nachgehen. Doch zwischen diesem Traum und der Realität liegen Welten - und oft kommt es zum Scheitern. Der Grund für das Nichtbestehen ist die falsche Vorbereitung. Viele glauben, sie könnten sich mit YouTube-Workouts und generischen Trainingsplänen vorbereiten. Doch die Wahrheit ist: Wer ohne System trainiert, trainiert für das Versagen. Fehlendes Wissen über Regeneration, Ernährung und mentale Widerstandskraft macht den Unterschied zwischen Durchkommen und Aufgeben. Und dann ist da noch die Angst - Angst vor dem Scheitern. "Ohne die richtige Vorbereitung liegt die Durchfallquote bei über 80 Prozent", warnt Samuel Come, Geschäftsführer von NXTGEN Athlete."Die Wahrheit ist: Ein Auswahlverfahren besteht man nicht mit Glück - sondern mit harter, gezielter und smarter Vorbereitung", erklärt Denis Pfeifer, ebenfalls Geschäftsführer von der NXTGEN Athlete. Als ehemalige spezialisierte Kräfte aus einer spezialisierten EGB-Einheit wissen sie aus erster Hand, was es braucht, um nicht nur das Auswahlverfahren zu bestehen, sondern auch den weiteren Anforderungen gerecht zu werden. Ihr Ziel: Die nächste Generation taktischer Athleten formen - individuell, praxisnah und mit echtem Insiderwissen. NXTGEN Athlete gilt somit heute als erste Adresse für Einsatzkräfte, die sich auf die knallharten Auswahlverfahren von spezialisierten Einheiten vorbereiten. Bei Samuel Come und Denis Pfeifer gibt es kein generisches Training - stattdessen wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der körperliche Leistungsfähigkeit, mentale Widerstandskraft, taktisches Denken sowie Regeneration und Ernährung vereint - exakt abgestimmt auf die realen Anforderungen im Einsatz.Mentale Resilienz, körperliche Stärke, taktisches Denken: Das NXTGEN-ErfolgsprinzipBei NXTGEN Athlete steht eine individuelle, zielgerichtete und nachhaltige Vorbereitung im Fokus. Jeder Athlet durchläuft eine detaillierte Analyse, in der die Stärken, Schwächen und Herausforderungen identifiziert werden. "Ob taktische Fitness, mentale Resilienz oder kognitive Belastbarkeit - unser Coaching ist maßgeschneidert und exakt auf die Anforderungen anspruchsvoller Auswahlverfahren abgestimmt", versichert Samuel Come.Die Athleten der beiden Experten erhalten im Rahmen der Vorbereitung strukturierte, individuelle Trainings- und Ernährungspläne, die wöchentlich angepasst werden, sowie persönliche Betreuung über 1:1-Calls, WhatsApp-Support und eine E-Learning-Plattform. Durch die Community des Unternehmens und den exklusiven NXTGEN-Events profitieren sie zudem von einem direkten Austausch mit aktiven und ehemaligen Spezialkräften. Das Ziel ist klar: Die Athleten sollen ausnahmslos das Auswahlverfahren bestehen und nachhaltige Leistungsfähigkeit aufbauen. "Wir bereiten unsere Kunden nicht nur auf das Auswahlverfahren vor, sondern geben ihnen das Wissen und die Werkzeuge an die Hand, um auch langfristig selbstständig zu trainieren und auf höchstem Niveau zu performen", versichert Denis Pfeifer.Wissenschaft trifft Praxis: Wie NXTGEN Athlete Training mit Sportwissenschaft und Erfahrung kombiniertNicht nur das Training von der NXTGEN Athlete macht das Unternehmen zum Branchenführer - es ist viel eher die persönliche Erfahrung der Gründer, ihr wissenschaftlich fundierter Ansatz und ihre persönliche Betreuung. Als ehemalige spezialisierte Kräfte der Bundeswehr wissen Samuel Come und Denis Pfeifer schließlich aus erster Hand, worauf es ankommt. "Dennoch verlassen wir uns nicht nur auf unsere Erfahrung - durch kontinuierliche Weiterbildung in Sportwissenschaft und Fitnessökonomie haben wir uns eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen, die unser Training maßgeblich bereichert", erklärt Samuel Come. Somit vereint ihr ganzheitliches Coaching-Konzept körperliches Training, mentales Coaching und ernährungswissenschaftliche Optimierung, um Athleten auf höchstem Niveau vorzubereiten.Doch NXTGEN Athlete geht noch weiter: "Unser Team besteht nicht nur aus den Gründern, sondern auch aus ehemaligen Mitgliedern vom Jagdkommando des Bundesheer, EKO Cobra, der WEGA und der SIG. Diese einzigartigen Erfahrungen aus Spezialeinheiten fließen direkt in unsere Trainingskonzepte ein und garantieren höchste Praxisrelevanz", so Samuel Come."Was unsere Athleten zudem an uns schätzen, ist: Wir lassen niemanden allein", erklärt Denis Pfeifer. "Wir sind nicht nur Coaches, sondern auch Mentoren, die unsere Kunden bis zur Auswahl und darüber hinaus begleiten - egal ob bei Rückschlägen, Zweifeln oder sogar privaten Herausforderungen." Die kameradschaftliche Mentalität innerhalb von NXTGEN Athlete sorgt dafür, dass jeder Teilnehmer zum Teil eines Netzwerks wird, das einander stärkt und unterstützt. Ein Beispiel: Ein Athlet wandte sich als frustrierter Soldat mit 130 Kilogramm Übergewicht an die beiden Experten - ohne Selbstbewusstsein und mit der Überzeugung, nie wieder fit zu werden. Heute wiegt er 95 Kilogramm, ist stärker als je zuvor und bereitet sich auf seinen Einsatz in einer spezialisierten Einheit vor. "Die größte Veränderung war nicht sein Körper - es war sein Mindset", erinnert sich Samuel Come. "Er hat bei uns gelernt, dass Grenzen oft nur im Kopf existieren - und genau das ist unsere Mission."Von der Frontlinie zur Elite-Vorbereitung: Wie Samuel Come und Denis Pfeifer die Erfolgsquote erhöhenNXTGEN Athlete ist aus der Praxis entstanden: Samuel Come und Denis Pfeifer haben das Unternehmen 2022 während eines Auslandseinsatzes gegründet. Sie haben selbst acht Jahre lang als Fallschirmjäger und spezialisierte Kräfte des Heeres gedient. Dabei erlebten sie aus erster Hand, wie unzureichend viele Soldaten auf Auswahlverfahren vorbereitet waren. Trotz hoher Motivation scheiterten viele - nicht nur an der körperlichen Belastung, sondern vor allem an fehlender mentaler Stärke und unstrukturiertem Training. "Ein professionelles, ganzheitliches Vorbereitungsprogramm gab es damals nicht", erinnert sich Denis Pfeifer. Diese Erkenntnis war der Auslöser: Sie entwickelten ein System, das das Beste aus militärischer Erfahrung, Sportwissenschaft und Praxiswissen kombiniert - so entstand NXTGEN Athlete.Seitdem hat sich NXTGEN von einem kleinen Coaching-Programm zur führenden Anlaufstelle für Spezialkräfte-Vorbereitung entwickelt. Heute betreuen die beiden Unternehmer über 150 Athleten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und haben eine Erfolgsquote von 90 Prozent in Auswahlverfahren erzielt. "Durch den Aufbau eines eigenen digitalen Ausbildungszentrums bieten wir nicht nur Trainings- und Ernährungspläne, sondern auch kognitive und mentale Vorbereitung", erklärt Samuel Come. "Unsere enge Zusammenarbeit mit aktiven und ehemaligen Spezialkräften, Sportwissenschaftlern und Ärzten stellt sicher, dass unser Training immer auf dem neuesten Stand ist."Der Erfolg von NXTGEN Athlete beruht auf einem klaren Prinzip: Keine Standardlösungen, sondern echte, praxisnahe Vorbereitung. "Wir bereiten taktische Athleten so vor, wie wir es selbst gebraucht hätten - ehrlich, direkt und realitätsnah", betont Denis Pfeifer. Heute geht ihr Coaching weit über den militärischen Bereich hinaus - auch Polizei, Zoll, Feuerwehr und Rettungskräfte vertrauen auf ihr Know-how. Damit haben sie nicht nur unzähligen Anwärtern zum Erfolg verholfen, sondern auch neue Maßstäbe in der Branche gesetzt - nachhaltig und wegweisend.Sind Sie bereit, Ihre Grenzen zu überschreiten und sich optimal auf Ihr Auswahlverfahren vorzubereiten? 