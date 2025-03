München (ots) -Der Münchener Verein darf sich zum vierten Mal in Folge über die Auszeichnung als Makler-Champion mit Gold in der Krankenversicherung freuen und steht somit bereits zum siebten Mal auf dem Siegertreppchen. Diese herausragende Leistung unterstreicht die starke Position des Unternehmens als verlässlicher Partner für Maklerinnen und Makler in Deutschland.Zusätzlich zur Gold-Platzierung erhielt der Münchener Verein zwei weitere Preise in den Sonderkategorien "Digitalisierung" und "Nachhaltigkeit". Digitale Services wie beispielsweise die Service-App des Münchener Verein werden so in ihrer Innovationskraft bestätigt. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstützt der Münchener Verein mit seiner betrieblichen Krankenversicherung "GemeinsamGesund" Betriebe bei der Umsetzung von ESG-Kriterien und wurde auch hier ausgezeichnet. Diese Prämierungen bestätigen, dass der Münchener Verein nicht nur exzellente Betreuung bietet, sondern auch eine Vorreiterrolle in wichtigen Zukunftsbereichen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit einnimmt.Joachim Rahn, Vertriebsdirektor und Leiter Maklervertrieb des Münchener Verein, betont: "Vier Jahre Gold in Folge - das ist eine großartige Anerkennung für unsere Arbeit. Doch viel wichtiger als die Auszeichnung selbst ist das, was dahintersteht: Vertrauen, enge Zusammenarbeit und der kontinuierliche Austausch mit unseren Maklerinnen und Maklern. Unser Ziel ist es, unseren unabhängigen Vertriebspartnerinnen und -partnern durch innovative Lösungen und exzellente Betreuung den bestmöglichen Mehrwert zu bieten. Die wiederholte Auszeichnung zum "Liebling der Maklerinnen und Makler" zeigt, dass wir im Maklervertrieb aber auch insgesamt als Münchner Verein diesen Anspruch erfolgreich erfüllen."Der Münchener Verein dankt allen Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern für ihr großes Vertrauen sowie allen beteiligten Mitarbeitenden im Maklervertrieb und auch im gesamten Unternehmen für die erstklassige Arbeit. Auch in Zukunft werden innovative Lösungen und ein herausragender Service im Fokus des Münchener Verein stehen, um Maklerinnen und Makler optimale Rahmenbedingungen für ihren Erfolg zu bieten.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5994970