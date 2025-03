Krefeld (ots) -Viele Anleger fühlen sich von der Fülle an Finanzprodukten überfordert und fürchten, falsche Entscheidungen zu treffen, die sie langfristig Geld kosten. Die Honoris Finance GmbH unter der Leitung von Andree Breuer setzt genau hier an und entwickelt wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien, die Sicherheit und Rendite vereinen. Ob Privatpersonen, Unternehmer oder Stiftungen - alle profitieren von einer unabhängigen, transparenten Beratung ohne versteckte Kosten. Wie dieser evidenzbasierte Ansatz funktioniert und welche Anlagefehler unbedingt vermieden werden sollten, erfahren Sie hier.Früher oder später steht jeder Normalverdiener vor der gleichen, unangenehmen Wahrheit: Die gesetzliche Rente reicht längst nicht mehr aus, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu halten. Jahrzehntelang wird darauf vertraut, dass der Sozialstaat uns im Ruhestand auffängt - doch diese Illusion ist längst zerbrochen. Der demografische Wandel, die steigende Lebenserwartung und wachsende Finanzierungslücken machen es zur Gewissheit: Wer sich nicht selbst kümmert, wird später finanziell abrutschen. Doch hier beginnt das nächste Problem. Das Thema Altersvorsorge gleicht einem Labyrinth aus Optionen, Regeln und Unsicherheiten: Fonds, ETFs, private Rentenversicherungen - welches Produkt ist das Richtige? Wie viel muss man monatlich investieren, damit es sich überhaupt lohnt? Und wo lauern versteckte Kosten und Risiken? Überforderung führt zu Passivität, und so folgt die schlechteste aller Strategien: Nichts tun. "Wer heute keine 50 oder 100 Euro monatlich fürs Alter zurücklegt, wird sich später fragen, wie er mit 1.200 Euro Rente seine Miete zahlen soll", warnt Andree Breuer, CEO der Honoris Finance GmbH. "Die gesetzliche Rente ist kein Auffangnetz mehr, sondern ein löchriger Flickenteppich. Wer sich nicht selbst um seine Altersvorsorge kümmert, wird am Ende auf Sozialhilfe angewiesen sein.""Sparen für die Zukunft lohnt sich - einen gut durchdachten Plan vorausgesetzt - schon ab wenigen Euro monatlich. Das ist nur vielen Leuten nicht klar", bringt Andree Breuer das Kernproblem auf den Punkt. "Altersvorsorge ist kein Privileg für Wohlhabende, sondern eine Notwendigkeit für jeden." Der Unternehmer versteht Altersvorsorge als Teil einer umfassenden Finanzstrategie: Erst geht es darum, Einkommen und Ausgaben in ein gesundes Verhältnis zu setzen - dann darum, das verbleibende Kapital sicher und gewinnbringend anzulegen. Genau hier setzt die Honoris Finance GmbH an: Sie berät individuell, unabhängig von Provisionsmodellen, und zeigt wissenschaftlich fundierte Wege auf, wie auch kleine Beträge über Jahre hinweg große Wirkung entfalten können. Statt komplizierter Produkte oder intransparenter Gebührenstrukturen bietet Andree Breuer seinen Kunden eine klare Strategie - verständlich, flexibel und auf maximale Sicherheit ausgelegt. Sein Ziel ist es, Menschen nicht nur vor finanziellen Fehltritten zu bewahren, sondern ihnen eine planbare, sorgenfreie Zukunft zu ermöglichen - und das mit Strategien, die tatsächlich funktionieren.Wissenschaft statt Bauchgefühl: Die Erfolgsstrategie von Andree BreuerAndree Breuers Karriere begann nicht mit bahnbrechenden Erfolgen, sondern mit Enttäuschungen. Sein erster Kontakt mit Geldanlagen war damals ernüchternd: Sparverträge und klassische Finanzprodukte hielten nicht, was sie versprachen. Was für viele das Ende gewesen wäre, wurde für ihn zum Startpunkt einer jahrzehntelangen Mission. Statt sich mit mittelmäßigen Renditen und intransparenten Produkten abzufinden, suchte er nach echten, fundierten Antworten - und fand sie in der Finanzwissenschaft.Der Wendepunkt kam, als Andree Breuer sich von den Standardprodukten der Branche löste und eine sechsstellige Summe in unabhängige Finanzmathematiker und -wissenschaftler investierte. Die Erkenntnis war schockierend: Viele herkömmliche Finanzprodukte sind langfristig strukturell ineffizient. Die Gebühren übersteigen häufig die Gewinne - ein Modell, das für Banken und Vermittler profitabel ist, nicht aber für Anleger. Diese Einsicht brachte ihn dazu, sein Geschäftsmodell grundlegend zu verändern. 2007 entwickelte er zehn eigene, evidenzbasierte Anlagestrategien, die ausschließlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.Diese Strategien unterscheiden sich grundlegend von den marktüblichen Vorgehensweisen, denn: Andree Breuer und sein Team analysieren Anlagemodelle nach objektiven Kriterien, eliminieren überflüssige Kosten und entwickeln Portfolios, die nachweislich besser performen als klassische Vermögensverwalter. Eine unabhängige Studie aus dem Jahr 2020 bestätigt: Die Honoris Finance Portfolios schneiden im Vergleich mit 400 anderen Vermögensverwaltern überdurchschnittlich gut ab. Den Beweis für den Erfolg liefert Breuer seinen Kunden schwarz auf weiß - mit Vorher-Nachher-Analysen realer Kundendepots sowie eigenen, langjährigen Sparverträgen der Familie Breuer. "Wir verlassen uns nicht auf Versprechen oder Trends - sondern auf Wissenschaft und messbare Ergebnisse", fasst der Unternehmer zusammen. Damit hat Andree Breuer nicht nur den Nerv des Finanzmarktes getroffen - er hat ihn grundlegend verändert.20.000 geprüfte Finanzprodukte - und was Anleger daraus lernen könnenDie Honoris Finance GmbH ist längst kein Geheimtipp mehr - das Unternehmen hat sich als feste Größe im Finanzmarkt etabliert. Heute verwaltet es rund 6.000 Kundenmandate mit einem beeindruckenden Gesamtvolumen von etwa einer Milliarde Euro. Die Mandantschaft ist so vielfältig wie die maßgeschneiderten Anlagestrategien: von jungen Privatanlegern über traditionsreiche Kapitalgesellschaften wie GmbHs und AGs bis zu Stiftungen, Genossenschaften und Vereinen. Dabei bleibt Honoris Finance seinem Prinzip der kompromisslosen Transparenz treu. "Unsere Kundinnen und Kunden wissen von Anfang an, welche Kosten entstehen. Keine versteckten Gebühren, keine undurchsichtigen Provisionen - nur eine klare, faire Rechnung für unsere Leistung", betont Andree Breuer. Der Clou: Am Ende zahlen die Kunden weniger, weil ineffiziente und teure Finanzprodukte konsequent aussortiert werden.Hinter diesem Erfolg steht ein eingespieltes Team aus 13 festen Experten - darunter der Geschäftsführende Gesellschafter Andree Breuer, der zweite Geschäftsführer Alexander Dunze und weitere Familienmitglieder und Angestellte, die schon die nächste Generation abbilden. Die Reichweite geht weit über das Krefelder Hauptquartier hinaus: Über 100 selbstständige Finanzberater aus ganz Deutschland greifen auf die geballte Fachkompetenz und Infrastruktur der Honoris Finance GmbH zurück. Eines der mächtigsten Werkzeuge des Unternehmens ist eine eigens entwickelte, finanzmathematische Software, die seit 2007 fortlaufend optimiert wird. Diese Technologie durchleuchtet Investments mit präziser Analytik und gnadenloser Effizienz. Bis heute hat Honoris Finance rund 20.000 Finanzprodukte analysiert - und oft schonungslos offengelegt, wie wenig sie tatsächlich für Anleger leisten. "Viele unserer Kunden sind schockiert, wenn sie zum ersten Mal wirklich verstehen, wie ihre bisherigen Anlagen performen - oder eben nicht", so Andree Breuer.Doch Honoris Finance GmbH setzt nicht nur auf individuelle Beratung, sondern auch auf digitale Wissensvermittlung. In einem firmeneigenen Filmstudio entstehen hochwertige, kostenlose Online-Tutorials, die Anlegern komplexe Finanzzusammenhänge auf einfache Weise erklären. Das jüngste Projekt, "Finance Speed-Date", gibt Interessierten einen kompakten, praxisnahen Einblick in die Methoden und Strategien des Unternehmens. Die Kernbotschaft bleibt dabei unverändert: Wohlstand entsteht nicht durch hohe Einkommen, sondern durch kluges Sparen und weitsichtige Investitionen. Oder, um es mit den Worten von Henry Ford zu sagen: "Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt."Sie möchten Ihre Finanzen langfristig absichern und Ihr Vermögen wissenschaftlich fundiert aufbauen - ohne sich durch komplizierte Anlageprodukte kämpfen zu müssen? Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Andree Breuer (https://www.honoris-finance.de/)und lassen Sie sich unabhängig und transparent beraten.Pressekontakt:Honoris Finance GmbH - Geschäftsführung Andree Breuer, Alexander DunzeWilhelmshofallee 75, 47800 KrefeldTelefon: 02151/70460info@honoris-finance.dewww.honoris-finance.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Honoris Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170811/5994965