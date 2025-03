Krones lieferte starke Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024, mit einem Umsatzwachstum von 12,1 % auf erstmals über 5 Mrd. EUR (5,29 Mrd. EUR). Die Profitabilität verbesserte sich, mit einer EBITDA-Marge von 10,1 % und einer EBT-Marge von 7,2 %. Der Auftragseingang stieg um 1,6 % auf 5,46 Mrd. EUR, während der Auftragsbestand um 4,1 % auf 4,29 Mrd. EUR zunahm. Das Management bestätigte die Umsatzwachstumsprognose von 7-9 % für 2025 mit einer EBITDA-Marge von 10,2-10,8 % und einer ROCE von 18-20 %. Bis 2028 strebt Krones 7 Mrd. EUR Umsatz, eine EBITDA-Marge von 11-13 % und eine ROCE von über 20 % an. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung und heben das Kursziel auf 160,00 EUR an. Krones schlägt zudem eine Dividendenerhöhung um 18,2 % auf 2,60 EUR je Aktie vor, was 30 % des Konzerngewinns entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Krones%20AG