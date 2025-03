Die wichtigsten Termine zum WochenausklangFreitag, 21. März Zum Wochenausklang rücken wegweisende Wirtschaftsdaten ins Rampenlicht: BASF, Salzgitter und Fuchs präsentieren ihre Geschäftsbilanzen, während frische Zahlen zu Japans Verbraucherpreisen sowie das europäische Verbrauchervertrauen interessante Einblicke in die Marktstimmung liefern. In Frankfurt hält der große Verfallstag an der Börse die Finanzwelt in Atem, während alle Augen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...