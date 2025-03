Bad Wimpfen (ots) -Saubere Wäsche muss nicht teuer sein: Das Formil Vollwaschmittel von Lidl wurde in der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (04/2025) mit der Gesamtnote "Gut" (1,6) ausgezeichnet.Im Vergleich mit insgesamt 20 Vollwaschmitteln gehört es zu den Produkten, die unter anderem durch ihre starke Waschwirkung überzeugen. Es entfernt nicht nur alltäglichen Schmutz zuverlässig, sondern auch hartnäckige Flecken bereits bei 30 Grad. Zudem bewertet Stiftung Warentest auch die Umwelteigenschaften des Waschmittels ("Gut" (1,7)) positiv. Dabei wurden unter anderem die Gewässerbelastung, der Verzicht auf Mikroplastik sowie die Dosieranleitung und Dosierhilfe berücksichtigt.Neben der Qualität punktet das Formil Vollwaschmittel auch beim Preis: Mit rund 16 Cent pro Waschgang zählt es zu den günstigsten Produkten im Test. Eine Packung mit 2.025 Gramm Inhalt ist bereits für 4,89 Euro (1 Kilogramm = 2,41 Euro) in allen über 3.250 Lidl-Filialen erhältlich.Damit bestätigt sich einmal mehr: Gute Qualität muss nicht teuer sein.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5995023