IT, Vertrieb, Personal und Consulting: Bis zu 25 Prozent weniger Stellenanzeigen für Young Professionals gab es im Jahr 2024. Für Akademiker mit wenigen Jahren an Berufserfahrung wird der Karrierestart dadurch schwieriger. Die Wirtschaftskrise wirkt sich auf den Stellenmarkt aus - nicht zuletzt bei den sogenannten Young Professionals: 2024 sank die Zahl der bundesweit ausgeschriebenen Stellen für Hochschulabsolventen mit bis zu drei Jahren an Berufserfahrung ...

