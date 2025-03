© Foto: Moritz Frankenberg - picture alliance/dpa

Nach einer Reihe von starken Handelstagen nähert sich die TUI-Aktie der wichtigen 50-Tage-Linie. Reicht der Schwung, diesen Widerstand zu knacken?Ungeachtet der am Donnerstagvormittag zu verzeichnenden Verluste blickt die Aktie von Reiseveranstalter TUI auf eine bislang erfolgreiche Handelswoche zurück. Die Anteile profitierten dabei von einem positiven Newsflow. Positiver Newsflow konnte Aktie beflügeln Am zurückliegenden Wochenende hatte die Kreditbewertungsagentur Standard & Poors (S&P Global) die Bonität von TUI B+ auf BB- heraufgestuft mit einem stabilen Ausblick. Zwar bedeutet dieser Schritt eine Verbesserung um nur eine Notenstufe, damit rücken die TUI-Anleihen in der Bewertungslogik …