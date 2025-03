Krones hat im Geschäftsjahr 2024 erstmals die Marke von fünf Milliarden Euro Umsatz überschritten und den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 12,1?% auf 5.293,6?Mio.?€ gesteigert - damit wurde die prognostizierte Wachstumsbandbreite von 9?% bis 13?% erreicht. Der Auftragseingang legte mit 5.460,7?Mio.?€ um 1,6?% zu, und der Auftragsbestand wuchs um 4,1?% auf 4.289,5?Mio.?€, was die hohe Investitionsbereitschaft der internationalen Getränkeindustrie widerspiegelt. Die Effizienzmaßnahmen in Produktion, Beschaffung und Kostensenkung zahlten sich aus: Das EBITDA stieg um 17,5?% auf 537,1?Mio.?€, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...