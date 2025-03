Deutliche Kursschwankungen beim Rüstungskonzern: Vom Tagesplus zum Minus von 7,7% bei erhöhtem Handelsvolumen - Indexwechsel vom SDAX zum MDAX steht bevor

Die Aktie des Rüstungskonzerns Renk zeigt sich in dieser Handelswoche mit deutlichen Kursschwankungen. Am Donnerstagvormittag konnte das Papier zunächst um 0,8 Prozent auf 44,70 EUR zulegen und erreichte im Tagesverlauf sogar einen Höchststand von 45,15 EUR. Diese positive Entwicklung währte jedoch nur kurz, denn bereits am Mittag musste die Aktie erhebliche Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 7,7 Prozent auf 40,93 EUR, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tagestief von 40,14 EUR verzeichnet wurde. Das Handelsvolumen war mit über 1,4 Millionen gehandelten Aktien bemerkenswert hoch, was auf ein gesteigertes Marktinteresse hindeutet.

Besonders beachtenswert ist die Position der Aktie im Vergleich zu ihren historischen Höchst- und Tiefständen. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 19. März 2025 mit 49,90 EUR markiert, womit der aktuelle Kurs rund 22 Prozent unter diesem Höchststand liegt. Dem gegenüber steht das 52-Wochen-Tief vom 17. Oktober 2024 bei 17,71 EUR, von dem sich die Aktie mittlerweile um etwa 57 Prozent erholt hat. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einer Dividende von 0,444 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 0,300 EUR des Vorjahres darstellen würde.

Indexwechsel steht bevor

Ein wichtiger Faktor für die aktuelle Kursentwicklung dürfte der bevorstehende Indexwechsel sein. Zum Handelsbeginn am 24. März wird Renk in den MDAX aufgenommen und verlässt gleichzeitig den SDAX. Neben Renk werden auch DWS und Flatexdegiro in den MDAX aufsteigen, während Hypoport, Schott Pharma und Siltronic den Index verlassen müssen. Diese Indexänderung könnte in den kommenden Tagen für zusätzliche Kursbewegungen sorgen, da Indexfonds ihre Portfolios entsprechend anpassen müssen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Renk-Aktie liegt derzeit bei 39,38 EUR, während für 2024 ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR erwartet wird. Die weitere Entwicklung der Renk-Aktie bleibt angesichts der jüngsten Volatilität und der anstehenden Indexänderung weiterhin interessant für Anleger.

