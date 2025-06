Aktien vieler Rüstungskonzerne haben als Reaktion auf die unsichere, weltpolitische Lage in Kombination mit einem beispiellosen Investitionsschub in die Verteidigung und Infrastruktur in den vergangenen Jahren massiv an Wert gewonnen. Auch die Hensoldt-Aktie hat eine sensationelle Rallye hingelegt: Allein in den vergangenen vier Wochen ging es für das Unternehmen aus Taufkirchen...

Den vollständigen Artikel lesen ...