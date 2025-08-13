Nach einem Treffen mit Hensoldt haben wir unsere Wachstumsannahmen angehoben, getrieben von besseren Aussichten im Bereich der Luftverteidigung und bei Landsystemen. Wir prognostizieren nun für den Zeitraum 2025-2033 ein Umsatzwachstum (CAGR) von rund 10,7 % (zuvor rund 8,3 %) und erwarten eine verbesserte Kapitaleffizienz, wobei sich die Anlagenumschlagshäufigkeit (PPE turns) bis 2030 von rund 5 auf rund 7 erhöhen dürfte - dank einer Verlagerung hin zu softwaredefinierten Lösungen. Die Bewertung bleibt jedoch im Vergleich zu Wettbewerbern angespannt, mit schwächerem Umsatzwachstum (10 % gegenüber 17 % bei Rheinmetall), geringeren Margen und Lieferrisiken aufgrund des politischen Auftragstermins sowie von Kapazitätsengpässen. Daher erhöhen wir unser Kursziel auf 70,00 EUR (zuvor 55,00 EUR), halten jedoch an unserer Verkaufsempfehlung fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





