Am Donnerstag zeichnet sich ein schwacher Handelstag für die deutschen Rüstungsaktien ab. Rheinmetall, Hensoldt und Renk zählen im vorbörslichen Handel zu den Verlierern. Grund dafür sind neue Friedenshoffnungen im Nahost-Konflikt. Jüngst deutete Donald Trump eine baldige Reise in die Region an.US-Präsident Donald Trump hat in Washington optimistische Signale zu den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas gesendet. "Die Gespräche laufen gut", betonte Trump bei einem Auftritt und ließ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
