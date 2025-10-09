Während der Shutdown in den USA läuft, hält der Run auf Sachwerte an: Die Geschwindigkeit, mit der die Preise für Gold und Silber steigen, ist fast schon bedenklich. Im Aktienbereich sind KI und Rüstung die Treiber. Mit überraschender Leichtigkeit knackt der Goldpreis die 4.000 USD. Sehen wir schon bald die 5.000 USD? Barrick Mining setzt ebenfalls seine Rally fort. Wer in diesem Hype nach unentdeckten Perlen sucht, sollte sich Kobo Resources ansehen. Der Explorer könnte schon bald zum Übernahmeziel werden. Bei den Rüstungsaktien wartet der Kapitalmarkt auf die ganz großen Aufträge. Ein solcher könnte jetzt durch die Bundesregierung erfolgen. Zu den Profiteuren zählt Hensoldt.

Den vollständigen Artikel lesen ...