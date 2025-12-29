Bei so viel positiver Rendite in 2025 fragen sich Investoren, wie es in 2026 weiter gehen wird. Gold und Silber markierten zum Jahreswechsel neue Allzeithochs. Aussichtsreiche Gold-Titel wie Kobo Resources machten in den letzten Wochen sogar über 40 %. Erfolgsverwöhnt sind auch die Anleger in Palantir Technologies, ein Wunderwerk der Höchstbewertung, aber immer noch auf der Kaufliste. Sehr interessant auch die V-Bewegung bei DroneShield, deren Aktien sich vom tiefen Ausverkaufsniveau im Dezember schon wieder verdoppeln konnten. Richtig spannend wird es auch bei BYD, denn hier steht die Eroberung Europas auf dem Plan. Auf was sollten Investoren achten?Den vollständigen Artikel lesen ...
