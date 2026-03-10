Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Verdoppelt - und noch nicht am Ziel? Dieser Rohstoff-Explorer profitiert vom Antimon-Boom
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3D70W | ISIN: CA49990B1040 | Ticker-Symbol: Q1Z
Frankfurt
09.03.26 | 08:10
0,214 Euro
+3,88 % +0,008
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
KOBO RESOURCES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KOBO RESOURCES INC 5-Tage-Chart
zukunftsbilanzen.de
10.03.2026 06:46 Uhr
173 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Gold in der Tiefe - Kobo Resources macht den nächsten großen Schritt

Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Chance gehabt, in ein Goldexplorationsunternehmen zu investieren, bevor die breite Masse von Anlegern dies getan hat. Genau diese Situation präsentiert sich heute bei Kobo Resources Inc. - einem aufstrebenden Goldexplorer, der sein 100%iges Vorzeigeprojekt "Kossou" an der Elfenbeinküste mit atemberaubender Konsequenz in die Tiefe erkundet. Vor wenigen Wochen veröffentlichte das Unternehmen neue Bohrergebnisse, die zeigen: Das Gold hört nicht auf. Es geht tiefer, es geht weiter - und die bislang erbohrten Zonen sind erst der Anfang, die für geduldige Anleger außergewöhnlich sein könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.