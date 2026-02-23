Anzeige
Mehr »
Montag, 23.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hammermeldung: Der Startschuss für die nächste Drohnen-Generation ist gefallen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0
Tradegate
20.02.26 | 21:58
40,655 Euro
-0,12 % -0,050
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P/TSX 60
DAXglobal Gold Miners
1-Jahres-Chart
BARRICK MINING CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BARRICK MINING CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
41,15041,16007:28
41,15041,15506:56
zukunftsbilanzen.de
23.02.2026 06:46 Uhr
312 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Gold fürs Depot: Warum Barrick Mining, First Majestic Silver und Kobo Resources jetzt im Fokus von Investoren stehen

Edelmetalle sind zurück im Rampenlicht und gleich drei Aktien zeigen, wie unterschiedlich man davon profitieren kann. Kobo Resources ist ein aufstrebender Goldexplorer aus Kanada, der in Westafrika Schritt für Schritt eine beeindruckende Goldlagerstätte aufbaut. Barrick Mining gehört zu den ganz Großen der Branche, kämpft aber gerade mit strategischen Weichenstellungen und einem Produktionsrückgang. First Majestic Silver hat 2025 einen bemerkenswerten Turnaround hingelegt und lässt die Anlegerkasse klingeln. Drei Unternehmen, drei Geschichten, aber alle eint ein Trend: steigende Metallpreise treiben die Fantasie an. Wer jetzt nicht hinschaut, könnte eine echte Chance verpassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.