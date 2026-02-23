Es kommt wie erwartet: Auf die Rekordkurse beim Silberpreis folgen nun bemerkenswert hohe Ergebnisse bei den Silberproduzenten des Best of Silver Index des AKTIONÄR. So hat etwa First Majestic Silver, ein Unternehmen, das viele Jahre um die schwarze Null gekämpft hat, im vierten Quartal einen Free Cashflow von 250 Millionen Dollar ausgewiesen. Beim Nettogewinn konnte der Konzern die Experten positiv überraschen. So kletterte das Ergebnis je Aktie auf 0,30 Dollar. Analysten hatten im Vorfeld lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär