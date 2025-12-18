Die strukturellen Kräfte hinter der historischen Goldhausse bleiben intakt: Anhaltende Zentralbankkäufe, ein globaler Zinssenkungszyklus und geopolitische Unsicherheit schaffen ein fundamentales Umfeld für weiteres Aufwärtspotenzial. Diese Dynamik bietet einzigartige Chancen, sowohl für etablierte Goldproduzenten als auch gut positionierte Explorer. Vor diesem Hintergrund stehen drei Unternehmen im Fokus, die vom fortgesetzten Trend profitieren könnten. Wir sehen uns den etablierten Riesen Barrick Mining, den vielversprechenden Explorer Kobo Resources und den hochprofitablen Produzenten Agnico Eagle genauer an.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.